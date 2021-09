Frida Kahlo nelle immagini reali dei filmini girati in casa. Ecco com’era, davvero

Frida Kahlo, all’anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (Coyoacán 1907 – Coyoacán, 13 luglio 1954), è una delle pittrici più amate al mondo. Ottima artista, deve anche la sua popolarità mondiale al femminismo, all’adesione ai principi comunisti – i comunisti disponevano di straordinarie “macchine di promozione” internazionale -, alla sua parziale disabilità fisica che la costrinse, per tutta la vita a indossare un busto-tutore per la schiena – alla schiettezza della sua natura e al tormentato rapporto sentimentale con il marito e collega Diego Rivera.

L’indubbia, elevatissima capacità espressiva – secondo un registro stilistico legato al surrealismo interpretato in chiave sudamericana, con un’assoluta accensione dei colori – procede parallelamente a un vita romanzesca e, al contempo, normale, che costituisce un ampio schermo proiettivo per milioni di donne.

Qui, in questo breve video, possiamo vederla realmente, in alcuni spezzoni di filmini domestici

