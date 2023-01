Per produrre le impronte del frottage, Ernst utilizzava pezzi di legno, monete, foglie, tessuti ruvidi, e tutto ciò che possedeva venature e rilievi. Nonostante inizialmente questa tecnica venisse impiegata solo per realizzare disegni, in un secondo momento fu applicata a dipinti a tempera e a olio, e incorporata in altre tecniche, come ad esempio il collage. Benché il frottage venga ricordato nell’ambito dei Surrealisti e alla loro “pittura automatica”, non va dimenticato un illustre precedente: Leonardo da Vinci. Lo stesso Ernst, nel 1936, cercando di spiegare quale fosse stata l’idea generante il nuovo metodo, citò il genio multiforme. (Per conoscere la tecnica della macchia come fonte di ispirazione, in Leonardo da Vinci, clicca qui il nostro link interno ).

