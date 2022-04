Fu un attacco di Giulio Cesare? Trovati resti a ferro e fuoco. Gli antenati-Dei buttati nel pozzo

“L’aspetto monumentale degli sviluppi, così come la qualità dei mobili che vi sono stati scoperti – prosegue l’archeologo Stéphane Bourne – porta quindi designare il sito di Morandais come habitat dell’élite aristocratica gallica. I livelli in cui è stato abbandonato il pozzo hanno prodotto assi, assi, assi e traverse, alcune delle quali hanno subito l’azione del fuoco. Questi elementi architettonici bruciati ricoprivano il piano operativo del pozzo, che produceva, sulla sua superficie, un deposito di oggetti costituito da pezzi notevoli: tre busti su una base, mobili in legno tornito, un maglio, un ferro, diverse doghe e un fondo traforato appartenente a un contenitore in legno di quercia, oltre a un treppiede da banchetto in legno di tasso cerchiato in bronzo e decorato. Il significato di questo deposito rimane enigmatico. Forse questi oggetti non avevano più alcuna importanza simbolica per gli abitanti?”

