Furto di gioielli napoleonici al Louvre, sempre più chiara la dinamica. Ecco tutti i gioielli rubati e le loro schede storiche

Si cercano i banditi. Si battono piste ancora calde. Decine di informatori sono stati mobilitati dalla polizia. L’obiettivo è di prendere gl uomini prima che i gioielli possano essere smontati e le gemme rivendute e gli ori fusi. La speranza è che il furto non sia avvenuto per recuperare la materia prima preziosa, ma per rivendere gli oggetti interi. Ieri il Museo del Louvre di Parigi è stato teatro di un audace furto che ha scosso il mondo dell’arte e della cultura: quattro individui, travestiti da operai e con indosso gilet ad alta visibilità, hanno utilizzato un montacarichi per accedere alla Galleria d’Apollon, dove sono custoditi i gioielli imperiali francesi. In soli sette minuti, hanno trafugato nove pezzi di inestimabile valore storico, tra cui collane, diademi, orecchini e spille appartenenti a figure come l’imperatrice Eugenia, l’imperatrice Maria Luisa e la regina Maria Amelia.

Uno degli oggetti rubati: il diadema della parure della regina Maria Amelia e della regina Ortensia

Due oggetti sono stati recuperati durante la fuga: la spilla “Reliquiario” e il grande fiocco da corsage dell’imperatrice Eugenia. La dinamica del furto, ancora oggetto di indagine, appare sempre più chiara grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, ai controlli sugli accessi e al confronto con altri casi analoghi. Il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, ha confermato l’elenco ufficiale dei gioielli rubati, definendoli “di valore patrimoniale inestimabile”, mentre il presidente Emmanuel Macron ha promesso il pieno impegno delle autorità per il loro recupero e l’individuazione dei responsabili.

(Cliccare i link qui sotto per vedere le immagini e approfondire la storia delle opere finite nelle mani dei ladri):

Secondo il comunicato ufficiale, la spilla “Reliquiario” e il fiocco da corsage sono stati lasciati cadere dai ladri durante la fuga, consentendo il loro recupero. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’intera sequenza del colpo, interrogando testimoni e analizzando ogni dettaglio dei sistemi di sicurezza del Louvre.