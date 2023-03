Gambe divaricate, monumentale vulva e tanti cavalli. Scoperte ora nella Camargue tavole incise di 16-20mila anni fa

“In un livello più recente (Maddaleniano medio, – 16.000 anni), un’incisione eccezionale è interpretata come una vulva, figurata in modo esagerato e sproporzionato, incorniciata dalla sommità delle gambe – dicono gli archeologi dell’Inrap -. Rappresentazioni di vulve isolate sono note su lastre e blocchi in alcuni siti più antichi (Aurignaziano) in Dordogna. Nel Magdaleniano, gli esempi documentati fino ad allora erano per lo più opere parietali, sia in Spagna che nel sud-ovest della Francia. La disposizione comprendente un triangolo pubico attaccato a due gambe è eccezionale e ha un solo equivalente noto, su una parete della grotta di Cazelle, in Dordogna”.

