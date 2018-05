Gauguin, le donne, le ragazzine polinesiane. Eros in pittura e prima biografia sentimentale del pittore

>Gauguin Amoureux : qui la biografia sentimentale in lingua francese





Gauguin fu un pittore di una grandezza incommensurabile. Pari a quella del suo amico Van Gogh. Ma la sua pessima reputazione in campo sessuale limitarono- e limitano, ancora oggi, un simpatia diffusa, che attornia, normalmente il mito. Anche New York, nel 2017, ha meditato con una mostra, a Chicago, attorno al genio francese, sul quale pesa il peccato di accanimento sessuale, di infedeltà e di pedofilia, per le unioni con le ragazzine della Polinesia. Fatti gravi, questi ultimi, che richiedono non attenuanti, ma storicizzazioni. Comunque sia la vita erotica del pittore ha inciso pesantemente sul gradimento da parte del grande pubblico. Molte biografie e numerosi saggi sono stati dedicati a Paul Gauguin. Ma poco o nulla sulle donne che hanno guidato la sua vita e la sua pittura, in Francia o nei tropici. Le donne e l’eros sono stati, tuttavia, la fonte di ispirazione delle sue opere. Hanno acceso i suoi quadri e hanno avuto un ruolo fondamentale in tutta la sua arte che è assolutamente carica, in ogni parte, di una densità erotica pulsante. Marc Charuel colma la lacuna con il libro “Gauguin amoureux. Vie, oeuvre, surtout vie sexuelle (editions-Rabelais) che, basandosi su scritti, testimonianze, lettere, documenti, consente di far luce su questo aspetto controverso della personalità dell’artista.



Il suo mondo è contrassegnato dalla presenza quasi esclusiva di donne, che lo segnano fortemente, a livello di imprinting. Dalla nonna Flora, che morì quando Gauguin aveva quattro anni, che gli avrebbe trasmesso il temperamento, la sua pazzia, rivoluzionaria, e la ribellione. A sua madre Aline profondamente segnata dal dolore, morta troppo giovane. Attorno a queste due figure dell’infanzia, Gauguin matura una nostalgia crudele nei confronti del mondo femminile; la donna è il suo perduto Eden, è il paradiso terrestre dell’affetto e dei sensi. Ma quando, a 22 anni sposa la bella danese Mette Sophie Gad – che aveva un carattere molto freddo, razionale e a tratti dispotico – pensa di poter condurre una vita borghese, accanto a un’affascinante giovane signora, senza tenere in dovuto conto quelle che si manifesteranno come laceranti differenze caratteriali, che non vengono minimamente ricomposte nemmeno dalla necessità di convergere per rendere più facile la vita ai cinque figli. Eppure, anche dopo la separazione, lui non taglierà il filo della nostalgia e dell’affetto, continuando a scriverle per anni. Gauguin amava la vita, le donne e il sesso. Non c’era differenza, per lui, tra arte ed eros, proprio come per Picasso che questa unione indissolubile confessò allo storico dell’arte Jean Leymarie.





Quando Gauguin decide di abbandonare il lavoro impiegatizio, esplode in lui una ribellione irredimibile nei confronti degli schemi, delle convenzioni borghesi. L’Es esplode, violentissimo ed egli lo asseconda, come chi, dopo anni di costrizione, scopre la propria vera natura. Pittore e avventuriero.

Si trasferisce a Panama e in Martinica. Dipinge e fa l’amore con ragazzine di 14 anni, ad alcune delle quali trasmette la sifilide. La regola è quella della raggiunta pubertà. Ma, in quell’epoca, anche famiglie regali o aristocratiche prevedevano matrimoni tra uomini maturi e adolescenti. Per questo, alla nostra indignazione, dobbiamo porre il filtro di un’epoca. Una critica pesante fu anche quella che egli utilizzava il suo status di uomo dell’Occidente imperialista per ottenere ciò che voleva. E che, in realtà, non si trovava nell’Eden, ma in Paesi in cui l’Europa schiacciava le popolazioni locali. Marc Charuel analizza i rapporti tra le due culture, permettendoci di mettere meglio a fuoco la questione. Probabilmente Gauguin viveva in una dimensione di trasfigurazione; riteneva d’essere nelle terre del paradiso; scrisse sui muri della sua abitazione: “Qui, noi facciamo il amore ! “.

Durante il periodo polinesiano, e fino alla sua morte, avvenuta nel 1903, Gauguin aveva inviato a Parigi non solo dipinti e sculture, ma anche gli scritti che rivelano una natura selvaggia e colorata, misteriosa, creature femminili che vivono sempre con il corpo quasi nudo. Indulgere nel piacere in una vita semplice e senza vincoli. Ma più che i tropici o il paradiso terrestre, Gauguin proietta sulla realtà il proprio sogno infantile.





