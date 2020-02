Gbrlstrcx, l’anima lieve dei bambini rappresentata con un collage digitale da Gabriela

GBRLSTRCX analizza qui la propria opera, premiata al Nocivelli 2019

www.premionocivelli.it/artista/gbrlstrcx

“Mi chiamo Gabriela e sono una giovane artista di 22 anni. Mi sono diplomata al Liceo Artistico Paolo Toschi a Parma e al momento frequento l’ultimo anno dell’Accademia di Belle Arti a Milano. Il mio nome d’arte è GBRLSTRCX e riprende le consonanti del mio nome e cognome”.

“La X finale , invece ( l’equivalente greco della “Chi” ) riprende il chiasmo, una tecnica compositiva che consiste nella disposizione della figura umana secondo un particolare schema che ricorda l’andamento della lettera X. Ad esempio una statua/individuo è detto ‘chiastico’ quando vi è equilibrio fra le parti, nonostante il movimento dinamico. Questa lettera finale simboleggia il mio equilibrio ritrovato grazie all’ arte. Amo la psicologia umana e leggo tanti libri sull’ argomento. Le mie opere sono dei collage digitali, ovvero faccio una ricerca di fotografie (a partire dagli anni ’50 fino agli anni ’90) e poi le ”ritaglio”, come se fosse un collage cartaceo, con Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Gli elaborati finali sono le ricerche che faccio sulla psiche umana, in primis su me stessa”.

“L’opera che ho presentato al Premio Nocivelli 2019 è Specchi dell’Anima. Quest’opera realizzata nel 2018 vuole riassumere la leggerezza dell’anima dei bambini. Gli hula hoop sono rappresentati come degli specchi che riflettono appunto l’anima, spensierata e giocherellosa, dei piccini, così come il cielo e le nuvole. L’opera è un collage digitale, ovvero, ho ritagliato le fotografie e le immagini sul software di grafica vettoriale Adobe Photoshop e poi ho assemblato insieme il tutto. Ho scelto quest’opera perchè è una delle opera che mi sta più a cuore, probabilmente perchè è quella che mi rappresenta di più”.

Sito internet e/o link instragram/facebook.

www.facebook.com/Gbrlstrcx/

www.instagram.com/gbrlstrcx/

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis