Gerard Petrus Fieret, fotografo, è come Bukowski, poeta. Leggete la sua storia, guardate le sue opere

“Voglio tenere tutto. Non ci sono fotografie fallite. “

Gerard Fieret

Quasi nessun altro Corpus fotografico è così strano e idiosincratico come quello di Gerard Fieret (1924-2009). Questo eccezionale fotografo era un registratore ossessivo di tutto ciò che gli accadeva e di tutto ciò da cui era circondato: persone, animali, scene di strada e se stesso. Soprattutto, tuttavia, amava fotografare le donne – modelle, studentesse, giovani madri, ballerine e cameriere – o solo parti del loro corpo, come il seno, i piedi o le gambe lunghe. E forse questa visione parziale dipendeva sì da un’accentuazione del vigore erotico dell’immagine, ma pure dal fatto che alcune signore accettavano di scoprire una parte dell corpo senza però mostrare il volto. Sebbene le sue attività fotografiche ininterrotte siano state concentrate in un periodo di soli dieci anni (1965-1975), Gerard Fieret ha generato una produzione enorme. Nei Paesi Bassi è considerato un pioniere della fotografia come forma di arte visiva autonoma. Negli ultimi anni il suo lavoro ha anche suscitato un crescente interesse internazionale.



In termini di carriera, Gerard Fieret era spesso il peggior nemico di se stesso. Wim van Sinderen, curatore del Museo della fotografia dell’Aia, ricorda innumerevoli visite senza preavviso di Fieret, negli spazi museali, per aggiungere di nascosto la firma alle opere già presenti nella raccolta. A volte chiamava per donare borse della spesa piene di fotografie o, al contrario, giungeva al museo per consegnare lunghe lettere piene di accuse paranoiche. Fieret era ugualmente capriccioso riguardo alla preparazione di mostre e pubblicazioni, interferendo in modo tale da rendere la vita quasi impossibile ai curatori e agli editori. Tuttavia, il Museo della fotografia dell’Aia è riuscito a organizzare una grande mostra in onore del suo ottantesimo compleanno nel 2004 e nel 2010 il Gemeentemuseum Den Haag ha acquisito tutte le opere del suo studio. I beni che ha lasciato comprendono circa un migliaio di oggetti diversi, tra cui due taniche piene di centinaia di negativi precedentemente ritenuti persi. L’acquisizione ha ampliato la già ampia collezione Fieret del museo per un totale di circa 2500 oggetti e fotografie. Altre fotografie sono le collezioni speciali della biblioteca universitaria di Leida, dell’Huis Marsiglia ad Amsterdam, del Van Abbemuseum a Eindhoven, della Galleria Kahmann ad Amsterdam e della Deborah Bell fotografie a New York.

Vita turbolenta

Gerard Petrus Fieret è nato a L’Aia il 19 gennaio 1924 e ha avuto un’infanzia difficile. Dopo che suo padre abbandonò la famiglia nel 1926, Fieret fu allevato da sua madre e da due sorelle maggiori, ma trascorse anche periodi in famiglie affidatarie e in case per bambini. Da giovane, fu arruolato per svolgere i lavori forzati nella Germania nazista. Alla fine della guerra, tornò a L’Aia e fu iscritto per un anno all’Accademia d’Arte dell’Aja. Tuttavia, fu solo nel 1965 che Fieret rivolse le sue energie alla fotografia; fino ad allora, la sua produzione consisteva principalmente di gouaches e ritratti a carboncino. Henri van de Waal (1910-1972), professore di storia dell’arte presso l’Università di Leida, fu uno dei primi ammiratori della fotografia di Fieret. È grazie a lui che Leiden University ora possiede la più grande collezione al mondo di lavoro di Fieret e che la sua fotografia è arrivata all’attenzione di istituzioni come il Gemeentemuseum Den Haag, che ha tenuto la prima grande mostra personale del suo lavoro nel 1971.



Opera idiosincratica

Le fotografie di Gerard Fieret sono caratterizzate da strane scelte di soggetto, composizioni apparentemente casuali e un erotismo esplicito o nascosto. Ignorò le convenzioni fotografiche, sia quando scattava i suoi scatti sia nella camera oscura. La sua opera riflette lo spirito del tempo degli anni ’60 e ’70, con la sua avversione per le regole accademiche e la glorificazione della nudità come simbolo di libertà. Le sue fotografie mostrano un grado di somiglianza con quelle dei contemporanei olandesi come Frans Zwartjes, Sanne Sannes e Anton Heyboer, anche se Fieret odiava essere paragonato a chiunque altro. Non appena avesse riconosciuto qualcosa del suo stile nel lavoro altrui, invariabilmente avrebbe lanciato accuse di plagio o addirittura di furto. Non sorprende quindi che una delle caratteristiche principali di tutte le foto di Fieret siano i timbri di gomma e le firme con cui ha faticosamente cercato di salvaguardare il suo copyright.

Le sue fotografie rivelano la sua tendenza alla ripetizione e l’instancabile voglia di sperimentare. Alla ricerca di effetti interessanti, ha giocato con le regole dei vari processi di sviluppo e stampa fotografici. Non ha gettato nulla, nemmeno fallimenti evidenti. Allo stesso tempo, raramente ha stampato un negativo più di una volta e, nella strana occasione in cui lo ha fatto, nessuna delle stampe è mai stata identica. Una fotografia Gerard Fieret è invariabilmente una tantum.