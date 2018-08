Giardini di luce. Land art e illuminazioni notturne cangianti tra opere d’arte e sculture vegetali. Video

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire – con il suo splendido castello, con le scuderie e con il parco – costituisce un punto di riferimento culturale di rilievo in quanto, al di là della più statica pratica di valorizzazione degli edifici, ha promosso le più avanzate ricerche nell’ambito dell’innovazione dell’arte dei giardini, in stretto raccorto tra botanici e artisti a livello internazionale. Uno degli spettacoli d’arte più suggestivi e l’illuminazione artistica del parco, dei giardini sperimentali e delle opere d’arte. La luce, già amatissima dai francesi a livello di realizzazione artistiche, si articola sempre più non solo negli spazi monumentali, ma anche in quelli vegetali. I visitatori sono incantati dalla visione o onirica di un “mondo altro”-

Il castello di Chaumont – patrimonio dell’umanità, di proprietà regionale – deve parte della sua bellezza al magnifico sito che occupa. Costruito alla fine del XV secolo dalla famiglia Amboise, domina la riva sinistra della Loira, nel punto in cui la collina calcarea è la più ripida. Di fronte al fiume, il castello si trova alla fine di un parco paesaggistico coperto da alberi secolari. Ai suoi piedi, sulla riva, si estende il villaggio.

Il castello ha stalle lussuose, costruite alla fine del 19 ° secolo dal principe Amédée de Broglie. Queste stalle illustrano abbastanza fedelmente l’attenzione particolare che la ricca aristocrazia mostrò per i suoi cavalli. A quel tempo erano considerati i più lussuosi d’Europa, beneficiando dell’illuminazione ad arco elettrico, proprio come l’Opéra Garnier e l’Hôtel de Ville a Parigi. Il castello ha collezioni molto belle di mobili, arazzi e oggetti risalenti al sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo secolo.

Il parco paesaggistico del XIX secolo, progettato da Henri Duchêne, domina la Valle della Loira. Ospita ogni anno, da fine aprile a metà ottobre, l’International Garden Festival. Questo evento consente a circa venti artisti e paesaggisti di tutto il mondo di progettare giardini tematici. La bellezza dell’insieme raggiunge il suo picco in autunno.