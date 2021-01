Gigantesche mani usciranno dal lago d’Iseo. Dopo Christo, in arrivo Quinn

Condividi 1.11K Condivisioni

Dopo la splendida passerella galleggiante realizzata sul Sebino dal compianto– una delle opere più vaste e significative della modernità – la palla starebbe per passare nella mani di. Quinn è nato a Roma ed è il figlio dell’attore messicano americano Anthony Quinn e della designer di moda Jolanda Addolori. E’ cresciuto tra gli Stati Uniti e l’Italia e vive a Barcellona. E ‘stato a Roma dove ha scoperto il suo amore per l’arte e ha iniziato come pittore nel 1982 la formazione presso l’American Academy of Fine Arts di New York. Qualche anno fa aveva realizzato mani gigantesche che si sollevavano dal Canal Grande di Venezia in un atteggiamento che alludeva a una protezione e a un sostegno di un casa veneziana. Il progetto per il Comune di Sulzano – lago d’Iseo – è terminato, nelle linee generali. Ora si lavora per la ricerca di sponsor e per gli esecutivi.

Il video del progetto artistico di Quinn:

(se non visualizzi il video clicca qui)