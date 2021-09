Giganteschi uomini-nuvola invadono il mondo. Le soffici mega-sculture di Parer

Come gigantesche lampade dalla forma di uomini, come nuvole retroilluminate. Come animali-nube, lievissimi e fiabeschi. Queste installazioni sono firmate dallo studio internazionale Parer e sono oggetto di un crescente interesse.

Le località turistiche si sono rese conto che è possibile creare un fantastico valore aggiunto per i turisti. Recentemente anche Vieste ha scelto una di queste opere, collocandola – bianchissima – contro l’azzurro intenso del mare. L’uomo-nuvola è ispirato – nella postura – al Pensatore di Rodin. Ma se la scultura del francese comunica l’idea di un pensiero ponderoso e doloroso, quello della nuvola-Parer va verso la leggerezza. Come dire: via, i cattivi pensieri e il dolore. Questa è la percezione diffusa. Anche se inizialmente l’autrice aveva pensato a uomini e ad animali fuori-scala per rappresentare le minacce ecologiche, oggi il messaggio delle su sculture ha assunto la caratteristica di un pensiero benigno, ben distante da ogni ecologismo apocalittico.

Amanda Parer, la principale creativa e fondatrice di Parer Studio è un’artista australiana che ha iniziato la sua carriera artistica come pittrice e scultrice a Sydney. Parer ora risiede in Tasmania e ora lavora soprattutto sulla creazione di installazioni artistiche illuminate, su larga scala, con installazioni in tutto il mondo. L’opera è completata da miniscolture con le stesse forme che possono essere acquistate per la casa.

I temi del lavoro di Parer sono stati ispirati da un viaggio alle Isole Galapagos che l’artista ha compiuto con la zia e lo zio – Liz Parer-Cook e David Parer – specialisti in Storia naturale. Fu lì che sperimentò una dimensione nuova: gli animali vivevano senza timori, perché non erano abituati agli esseri umani e a qualsiasi tipo di minaccia che da essi giungesse. Questa esperienza ravvicinata e unica con la fauna marina e terrestre ha avuto un grande impatto su Parer e ha dato materia ai suoi temi artistici, da quel momento in poi.



Amanda Parer è giunta per la prima volta all’installazione artistica nel 2014 e, finora, ha esposto in oltre 100 città, in tutto il mondo, apprezzate da milioni di persone.

Parer Studio è composto da un team che lavora a livello internazionale per creare l’opera d’arte e gestirne la visualizzazione. “Sollevo domande sulla nostra relazione con il mondo naturale – dice l’artista – attirando il mio pubblico nelle opere attraverso l’uso della scala di rappresentazione, del dramma, con un tocco di leggerezza. Utilizzando l’iconografia di specie invasive (inclusi noi), le opere d’arte si presentano un po’ come “un elefante in una stanza”.

UN FILMATO SU UNA DELLE POETICHE INSTALLAZIONI DI PARER