Giocare a dipingere fiori. Con i bambini. Basta intingere il pennello in due colori e… Il video

Una simpatica esercitazione per apprendere la scorrevolezza che si ottiene attraverso un fluido movimento del polso. Un esercizio di motricità sottile che dà peraltro una bell’appagamento visivo. I petali che lievitano sul foglio e il fiore che, con soffice spessore, avanza magicamente verso di noi. Ottimo per acrilico e tempera. Che sono corposi e che asciugano subito. Sconsigliati i colori a olio. Quindi: benissimo anche per i bambini.

