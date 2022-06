Gioielli antichissimi all’asta on line. Tutte le curiosità. 111 oggetti dai Romani al Medioevo

Una grande vetrina dedicata ai gioielli antichissimi – tra i quali quelli che vediamo in fotografia, qui sopra – all’asta in questi giorni, on line. sul sito internazionale di Catawiki , che opera da numerosi anni nel campo del collezionismo. L’asta presenta 111 oggetti molto curiosi e dotati di un design sorprendente, a testimonianza del gusto eccezionale dei nostri antenati temporalmente lontani. Nell’ambito dell’asta stessa possiamo osservare numerosi anelli e orecchini dai tempi dei Romani al Medioevo. In vetrina anche oggetti curiosi di piccole dimensioni come le chiavi romane. I diversi pezzi provengono da collezioni private. Per vedere le fotografie e conoscere le quotazioni potete cliccare qui

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis