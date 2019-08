Giornate Europee del Patrimonio. Al museo con 1 euro. Elenco completo.

Sabato 21 e domenica 22 settembre: ecco le date delle tanto attese GEP – Giornate Europee del Patrimonio . Il programma prevede visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Inoltre,. Un’occasione dunque ghiottissima per godere del vastissimo patrimonio culturale italiano. Come organizzare le tue giornate al museo? In fondo all’articolo puoi trovare l’elenco completo delle realtà museali che aderiscono all’iniziativa, fondamentale per pianificare il tuo tour.

Il tema

“Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” interpreta lo slogan “Arts and entertainment” individuato in sede europea per gli European Heritage Days e rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione.

Ogni forma di gioco, nella sua accezione più tradizionale, rappresentata dai manufatti rinvenuti negli scavi archeologici, da rappresentazioni iconografiche, dai tradizionali giochi di strada, fino alle esperienze tecnologiche più innovative può essere presa in considerazione.

Ma tutte le arti visive e performative e le rappresentazioni della cultura locale sono forme di intrattenimento culturale, dedicate all’evasione ma anche veicolo di interpretazione del passato, di riflessione sul presente, di visioni sul futuro. Dalla musica al design e alla moda, dalla danza alla letteratura, dalla fotografia al teatro, dalle feste e tradizioni popolari al cinema, tutte le forme artistiche concorrono a formare l’identità culturale e a creare relazioni.

I musei, i parchi e le aree archeologiche, i monumenti, le gallerie, le biblioteche, gli archivi, le università, i conservatori, le accademie sono “chiamati in gioco” e invitati ad “aprire le danze” per condividere il divertimento delle Giornate Europee del Patrimonio.

È possibile seguire l’iniziativa sui canali social di museitaliani e EHDays.

Per partecipare gli hashtag ufficiali sono: #museitaliani #EHDs #GEP2019 #UnduetreArte

Gli Appuntamenti: 57

Risultati ordinati per regione, provincia e date degli eventi

Campania