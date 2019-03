Giovani corpi nudi disegnano figure animate su un grande lenzuolo bianco. Il video

Con levità assoluta, un gruppo di giovani, compone figure in movimento e disegni semplici e macroscopisci, utilizzando il proprio corpo come linea di ingombro. La telecamera è posta in alto, in un teatro di posa, assicurata al soffitto, e il campo disegnativo diventa il pavimento, coperto da grandi lenzuoli bianchi. Ne esce un gioco d’arte semplice e poetica. Tutta occidentale. Di questo Occidente che non ha paura del nudo, della musica e che tenta, quando può, di inseguire la gioia

