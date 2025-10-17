Giovanni Segantini. L’ascesa alla luce. Neve, spirito, morte Resurrezione, anime, slitte, sentieri e il faro dell’amore materno. Grande mostra a Bassano del Grappa. Le curiosità sul pittore

Dal 25 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026, i Musei Civici di Bassano del Grappa accendono i riflettori su uno dei protagonisti assoluti della pittura europea di fine Ottocento: Giovanni Segantini (1858-1899), l’artista che più di ogni altro seppe trasformare la luce in una forma di rivelazione spirituale.

La mostra, curata da Niccolò D’Agati, propone un percorso ampio e rinnovato, articolato in quattro sezioni e arricchito da oltre cento opere provenienti da importanti musei e collezioni europee – dal Musée d’Orsay al Rijksmuseum di Amsterdam, dalla Kunsthaus di Zurigo alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Giovanni Segantini, Ritorno dal bosco, 1890. © Segantini Museum St. Moritz – Deposito della Fondazione Otto Fischbacher Giovanni Segantini

Promossa e organizzata dal Comune e dai Musei Civici di Bassano del Grappa, con il patrocinio della Regione Veneto, il sostegno del Segantini Museum di St. Moritz e della Galleria Civica G. Segantini di Arco, e in collaborazione con la Regione Lombardia e Dario Cimorelli Editore, l’esposizione si inserisce nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Un progetto che coniuga rigore scientifico e poesia visiva, riportando al centro della scena uno dei pittori che più hanno saputo interpretare il dialogo fra uomo e natura, fra aspirazione terrena e tensione spirituale.

Un’infanzia di fughe e silenzi

Giovanni Segantini nasce nel 1858 ad Arco di Trento, allora parte dell’Impero austriaco. La sua infanzia è segnata da povertà e dolore: la madre muore quando lui ha solo sette anni, e il piccolo Giovanni – divenuto apolide per la perdita della cittadinanza austriaca – viene affidato a un istituto correttivo milanese.

Curiosità 1. A undici anni, in un impeto di ribellione, tenta più volte la fuga dall’istituto, portando con sé una gabbia di uccellini che libererà in strada “per non lasciarli prigionieri come me”, come racconterà più tardi in una lettera.

L’arte entra nella sua vita quasi per caso, quando trova impiego come garzone presso Luigi Tettamanzi, pittore e decoratore di insegne. Fra vernici, pennelli e fotografie, Segantini scopre la potenza creativa della luce e, nel 1875, riesce a iscriversi all’Accademia di Brera, dove si forma tra i fermenti scapigliati della Milano postunitaria.

Milano: la rinascita della luce

Nella capitale lombarda, Segantini assorbe il linguaggio della Scapigliatura e il naturalismo colorista, ma già nei suoi primi lavori si coglie un desiderio di elevazione, di spiritualizzazione del reale.

È in questi anni che conosce Vittore Grubicy De Dragon, il raffinato mercante e teorico che lo introdurrà alle teorie divisioniste e lo guiderà verso una nuova coscienza del colore.

Curiosità 2. L’amicizia con Grubicy fu tanto intensa da generare una singolare abitudine: Segantini, che viveva quasi senza denaro, dipingeva i quadri e li cedeva al gallerista come forma di “moneta” per ricevere viveri, tele o pigmenti. Si racconta che un giorno, per scherzo, consegnò a Grubicy una tela ancora bianca, scrivendo sul retro: “Luce potenziale – valore infinito”.

L’esperienza milanese segna per l’artista la scoperta della pittura come mezzo di conoscenza. Nei suoi ritratti e nelle vedute urbane si intravedono già le tensioni che esploderanno nella maturità: l’armonia fra luce, colore e sentimento.

Brianza: la comunione con la terra

Sul finire degli anni Ottanta, Segantini lascia la città e si trasferisce in Brianza, tra le colline di Pusiano e Carella, insieme alla compagna Bice Bugatti. Qui, immerso nella natura, definisce la propria poetica pastorale, in cui uomo, animale e paesaggio diventano un unico organismo.

Curiosità 3. Proprio in Brianza Segantini decise di allevare pecore e galline nel cortile della sua casa-studio per osservare più da vicino “il respiro della vita animale”. Alcune delle sue pecore venivano portate dentro l’atelier nelle giornate di pioggia, tra l’odore di trementina e il chiarore lattiginoso delle tele.

Il pittore trova ispirazione nei contadini e nelle donne che filano, nei gesti umili della quotidianità. In questa fase emerge il legame ideale con Jean-François Millet, ma anche con il mondo spirituale dell’arte olandese e del primo Van Gogh. La mostra di Bassano sottolinea proprio queste relazioni europee, accostando opere di Segantini a quelle degli artisti della Scuola dell’Aja, rivelando un dialogo culturale mai evidenziato in modo così netto.

Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, 1886-1888. © Segantini Museum St. Moritz – Deposito della Fondazione Otto Fischbacher Giovanni Segantini

Savognin: la luce come preghiera

Nel 1886 Segantini abbandona l’Italia per trasferirsi nella valle di Savognin, nei Grigioni svizzeri. Qui nasce il Divisionista maturo: la pittura si scompone in pennellate di luce, vibranti e precise come note musicali. È il linguaggio del Divisionismo, che in Segantini assume un valore mistico.

Curiosità 4. A Savognin, per ottenere la massima resa luminosa, Segantini dipingeva all’aperto anche a temperature sotto zero, fissando la tela su cavalletti di fortuna. Quando i colori si congelavano sulla tavolozza, li scaldava con la fiamma di una candela o con il fiato, proseguendo il lavoro fino al tramonto.

Qui nascono Ave Maria a trasbordo (1886) e Mezzogiorno sulle Alpi (1891), opere in cui la montagna diventa tempio e la luce, sacramento. Non più rappresentazione, ma rivelazione.

Giovanni Segantini, Sole d’Autunno, 1887. © Comune di Arco, Galleria Civica G. Segantini

Maloja: il simbolismo della montagna

A partire dal 1894, Segantini si stabilisce a Maloja, nell’Alta Engadina. È la fase del simbolismo naturalistico, dove la realtà sensibile si trasfigura in allegoria. Le cattive madri, L’amore alla fonte della vita e La Natura sono visioni che intrecciano etica, cosmologia e femminino sacro.

Curiosità 5. Convinto che il corpo umano fosse una manifestazione del divino, Segantini rifiutò sempre di dipingere nudi accademici da modello: preferiva ricavarli dalla memoria, per “non profanare il mistero della creazione”. Dichiarò: “Ogni seno, ogni volto di donna porta in sé la traccia dell’eternità. Il mio compito è liberarla dalla materia.”

Giovanni Segantini, Ultimo autoritratto, 1898 c. © Comune di Milano, Castello Sforzesco, Gabinetto dei Disegni

Nel settembre del 1899, mentre lavorava sul monte Schafberg per completare Natura, il pannello centrale del suo trittico alpino, fu colpito da una violenta peritonite. Morì a 41 anni, a 2700 metri d’altitudine, in una baita di legno, con lo sguardo rivolto verso la montagna che dipingeva. Ai piedi del letto giaceva la tela incompiuta, accarezzata dalla luce che filtrava dalle imposte.

Un artista europeo, non un eremita alpino

La mostra di Bassano intende superare il mito dell’artista solitario per restituire un Segantini europeo, partecipe dei grandi dibattiti estetici del suo tempo. Come ricorda Mirella Carbone, direttrice del Segantini Museum di St. Moritz, “questa esposizione lo presenta come artista profondamente inserito nelle correnti figurative europee, in dialogo con simbolisti, divisionisti e naturalisti d’Oltralpe”.

Giancarla Tognoni, direttrice della Galleria Civica di Arco, sottolinea a sua volta come “Segantini rappresenti l’identità condivisa dei territori alpini, il volto spirituale di una cultura che unisce le vette”.

Attraverso apparati interattivi e sezioni comparative, D’Agati mostra come la pittura segantiniana sia un ponte tra scienza ottica, simbolismo e sentimento religioso della natura, anticipando la sensibilità ecologica del XX secolo.

Arte e Olimpiade: la conquista del cielo

Inserita nel calendario dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, la mostra si lega idealmente ai valori dei Giochi: lo sforzo, l’armonia, la ricerca dell’eccellenza. Come afferma Domenico De Maio, direttore dell’area Cultura dei Giochi, “Segantini interpreta l’essenza olimpica: la tensione dell’uomo verso l’alto, la conquista di un equilibrio tra corpo e spirito”.

Anche Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici di Bassano del Grappa, sottolinea il carattere attualissimo di questa eredità: “Nel tempo del cambiamento climatico, la pittura di Segantini ci parla con una voce nuova: la montagna, luogo di purezza, diventa oggi metafora della fragilità del pianeta e della necessità di un nuovo rispetto”.

La luce come destino

Segantini non fu mai pittore di salotto. La sua arte non si piegò mai alle mode. Dipingeva per necessità interiore, come chi cerca una verità e la trova nella vibrazione di un filo d’erba o nel chiarore di un tramonto alpino.

Nel suo simbolismo naturalistico vive l’idea – antica e sempre attuale – che la luce sia coscienza, e che il compito dell’artista sia quello di custodirla, anche quando il mondo sembra spegnerla.

Così la mostra di Bassano del Grappa, oltre a un omaggio storico, si configura come un dialogo con il presente: un invito a riscoprire, attraverso Segantini, il senso profondo dell’esistenza e la necessità, tutta umana, di guardare verso l’alto.

Bassano del Grappa, Musei Civici

25 ottobre 2025 – 22 febbraio 2026

A cura di Niccolò D’Agati