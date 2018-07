Giuseppe Amisani (1881-1941), donne lussuriose con il cappello e seduzioni tra Liberty e Déco. Il video

Nato a Meda, in Lomellina, il 7 dicembre 1881, Amisani, affascinato dal mondo dell’arte della fine del XIX secolo, per seguire le sue inclinazioni trasferisce a Milano nel 1895, dove vive nell’appartamento dello scultore compaesano Felice Bialetti.

Nonostante le difficoltà economiche, Giuseppe è riuscito e ha seguito i corsi di pittori come Tallone, Vespasiano Bignami Emilio Gola, all’Accademia di Brera, che lo ha portato a contatto con i pittori post-romantici a Milano. L’esordio avviene pertanto in piena Bella Epoque. Gioia, seduzione, bellezza caratterizzano la sua pittura, che fa sintesi del lavoro di Boldini, dei grandi ritratti femminili molto intensi e sensuali, che caratterizzano le’poca e che caratterizzano sia la Francia che l’Austria, attraverso Klimt. La sua pittura è soprattutto un lavoro di sintesi culturale tra diverse maniere. Al centro dell’indagine, è la seduzione, il richiamo. Egli studia il modo con il quale una donna sontuosamente abbigliata, una ragazza seminuda su un letto, un uomo d’affari o un paesaggio riescono a chiamare sé lo sguardo degli altri. Per certi aspetti – e lo vedremo nel filmato – questo richiamare lo sguardo dell’altro, restando al proprio posto, è un’anticipazione antropologica delle posture e dei modi dei selfie per i social network.

Proprio sulla linea della seduzione nel 1900 ottenne un grande successo grazie a una delle sue opere, che divenne famosa tra i pittori di Milano, chiamata La Cleopatra Lussuriosa.

Tornando a Meda, il giovane pittore affrescò alcuni edifici religiosi, tra cui la Chiesa della Confraternita a Candia Lomellina e la Chiesa della Trinità, che glivalse il premio Mylius. Diventato uno specialista nell’arte del ritratto, riuscì ad riaggiudicarsi, nel 1908, la vittoria del prestigioso premio e a trasferirsi a Parigi, capitale mondiale dell’arte e della moda, traendo fonte di ispirazione dal mondo scintillante di Belle Époque. Nel 1913 andò in Sudamerica per dipingere i ritratti di alcuni ministri, del presidente del governo brasiliano e di alcune donne dell’alta società locale.

In seguito ha aperto un negozio di colori e vernici a Londra ed ha espostoin tutto il mondo. Dal 1922 al 1925 lavorò al palazzo affrescato da Ra’s al-Tin, ad Alessandria, in Egitto, quindi alla nuova sede del governo.

Dopo l’esperienza africana, Amisani fu invitato a Grecia e ha lavorato anche in altri paesi europei come la Spagna e l’Inghilterra, ma il suo cuore era in casa di Portofino, dove si era trasferito a vivere nei suoi ultimi anni.

L’8 settembre 1941, durante un viaggio sul Monte di Portofino in compagnia del giornalista e scrittore Giulio De Benedetti Benedetti e dello scrittore Salvator Gotta, Giuseppe Amisani è morto di per un attacco di cuore. Venne sepolto a Meda.

