Gli archeologi girano una lastra. Trovata ora nello scavo della via Appia l’epigrafe di una tomba romana di una donna e del figlio

Straordinarie scoperte all’altezza del civico 39 dell’Appia Antica, a pochi passi dalla Tomba di Geta, dov’è in corso, ad opera dell’Università di Ferrara, uno scavo in un’area mai indagata della regina viarum, in una zona che segnava il confine dell’antica città di Roma. Gli archeologi hanno trovato un’area di necropoli e un colombario. Oggi hanno girato, non senza emozione, una lastra marmorea che appariva perfettamente squadrata ai lati. Era molto probabile che dall’altro verso, qual parallelepipedo così regolare, nascondesse un’epigrafe funeraria. E così, con grande emozione, la lastra è stata rivoltata. Ed ecco apparire le scritte sulla lastra, che apparteneva a una tomba destrutturata durante il rifacimento antico del colombario e riutilizzata, probabilmente, durante quegli antichi lavori di restauro. La lapide appartiene a una tomba che una donna romana fece costruire per sé e per il figlio.

