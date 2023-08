Gli archeologi scavano e trovano una pipa per appassionati di football nei pressi della casa di una calciatrice che giocò nel 1917

Non può essere una coincidenza, questo ritrovamento. “Annie giocò come terzino nel match insieme ad altri operai della Powel Brothers Munitions Factory – spiegano gli archeologi londinesi – Con questa partita si stavano raccogliendo fondi per gli ospedali militari locali, che era comune per i giochi femminili durante la prima guerra mondiale”. Le donne si cimentavano, in quegli anni di guerra, in attività che erano tipicamente maschili, nell’ambito di iniziative benefiche. Ciò richiamava un folto pubblico e potevano essere cosi raccolti fondi da utilizzare per interventi di solidarietà. La guerra accelerò anche i processi di autonomia delle donne, che si trovarono a sostituire, nelle città e nei paesi, i giovani uomini partiti per il fronte. Per qualche aspetto si può affermare che i drammatici eventi bellici del XX secolo accelerarono i processi di emancipazione femminile, dimostrando che nessun settore – escluso quello della forza bruta – poteva essere precluso all’altra metà del cielo.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis