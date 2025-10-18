Gli archeologi scoprono 30 abitazioni neolitiche. Le prime case vere. 11nila anni fa. E’ pazzesco. Spazi suddivisi, cucina, fuoco. Cibi e riti. Ma perchè finita la funzione la casa veniva sepolta?

Şanlıurfa, Turchia – Nella sterminata distesa del sud-est della Turchia, tra le alture conosciute come Taş Tepeler, gli archeologi stanno riscrivendo la storia dei primi insediamenti stanziali. A Karahantepe, uno dei siti più importanti del progetto archeologico che indaga queste colline di pietra, recenti scavi hanno riportato alla luce oltre 30 abitazioni neolitiche, offrendo una visione senza precedenti della vita quotidiana dei primi coloni, oltre 11.000 anni fa.

Lo scavo negli edifici di 11.000 anni fa @ Eşber Ayaydın/AA

Guidato dal Professor Necmi Karul dell’Università di Istanbul, il Progetto Karahantepe ha trasformato quello che inizialmente era considerato un semplice santuario rituale in un vivace quartiere preistorico. Le abitazioni scavate raccontano una storia che integra la dimensione spirituale dei monumenti di pietra con la concretezza della vita domestica: qui, artigiani, agricoltori e famiglie convivevano accanto a pilastri simbolici, dimostrando che il Neolitico non era solo religione e cerimonia, ma anche comunità, lavoro e cibo.

Un villaggio scavato nella roccia

La particolarità di Karahantepe risiede nelle sue case sotterranee. Gli edifici, parzialmente o interamente ricavati nella roccia, formano un reticolo compatto e interconnesso. Le abitazioni, di diametro variabile tra i tre e i sei metri, seguono uno schema organico che ricorda un alveare, con pareti ovali e irregolari che riflettono le prime sperimentazioni architettoniche dell’umanità. All’interno si trovano pavimenti in pietra, focolari, piattaforme per macinare cereali e nicchie di stoccaggio, conservati straordinariamente grazie a stratificazioni di riempimento intenzionali.

“Queste non erano semplici capanne temporanee”, spiega Karul. “Erano spazi pensati per durare, per cucinare, per interagire, per proteggere chi vi abitava. La disposizione delle case ci racconta molto sull’organizzazione sociale dei primi insediamenti stanziali.”

Dimensione domestica e spirituale

Pur più piccole dei famosi recinti rituali di Göbeklitepe, le abitazioni di Karahantepe rivelano una complessità simbolica sorprendente. In alcune case, pietre erette sembrano assumere una funzione rituale domestica, suggerendo che la spiritualità permeasse la vita quotidiana. Quando gli insediamenti furono abbandonati, gli interni vennero intenzionalmente riempiti di terra e i pilastri abbattuti: un gesto rituale che potrebbe segnare il passaggio generazionale o la chiusura definitiva dell’abitazione.

Il lavoro di restauro dei frammenti di muro e delle pietre scolpite permette agli archeologi di ricostruire la mappa originale del villaggio e di osservare come architettura sacra e spazio domestico fossero intimamente legati. È la testimonianza di un Neolitico in cui la vita pratica e la spiritualità coesistevano senza soluzione di continuità.

Un quadro dettagliato della vita quotidiana

All’interno delle case, focolari, piattaforme in pietra e utensili piatti mostrano chiaramente dove veniva cucinato, macinato e conservato il cibo. Le piccole nicchie ricavate nella roccia ospitavano utensili, cereali o piante essiccate. Questi ambienti sotterranei mantenevano una temperatura stabile, rendendo la vita quotidiana più sicura e confortevole. La disposizione fitta delle abitazioni denota una comunità molto coesa, in cui la cooperazione era essenziale.

Analisi più approfondite dei pavimenti e degli utensili hanno permesso di rintracciare residui microscopici di piante e cereali. Attraverso tecniche di flottazione, il team ha identificato legumi e cereali selvatici, evidenziando le prime fasi della domesticazione vegetale. Le macine conservano tracce che rivelano non solo cosa veniva consumato, ma anche come il cibo veniva preparato e condiviso, offrendo uno spaccato della dieta e dell’organizzazione economica dei primi coloni.

Case come specchi dell’evoluzione sociale

Mentre Göbeklitepe ha messo in luce l’aspetto cerimoniale del Neolitico, Karahantepe mostra la radice domestica della civiltà: nuclei familiari stabili, spazi definiti, interazioni sociali e rituali quotidiani. “Studiando queste case”, afferma Karul, “studiamo l’inizio stesso della società umana: il momento in cui le persone decisero di vivere insieme in modo permanente, condividendo cibo, lavoro e credenze.”

Le scoperte offrono una nuova prospettiva sulle Taş Tepeler: sotto i monumenti di pietra e le incisioni simboliche si cela un mondo domestico ricco di cooperazione e ingegno, dove architettura, ambiente e alimentazione si intrecciano. Ogni pavimento, ogni nicchia e ogni utensile raccontano storie di sopravvivenza, ma anche di organizzazione sociale, cura reciproca e desiderio di comunità.

Mentre le analisi continuano a svelare tracce di pasti preparati e fuochi accesi più di 11.000 anni fa, Karahantepe emerge come uno dei primi esempi di comunità stabile del mondo, un luogo in cui i primi coloni trasformarono la mera sopravvivenza in vera civiltà.