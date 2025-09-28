Gli archeologi scoprono ora un colosso. Un enorme toro alato. Sei metri di potere di di divinità. Chi era questo dio?

È stato il ministro della Cultura iracheno, Ahmed Fakkak al-Badrani, ad annunciare in diretta su Iraqia News una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi decenni: un lamassu di sei metri, emerso dal sottosuolo del sito di Nabi Yunus a Mosul, che corrisponde alla leggendaria Ninive assira.

“Questa scoperta, che raggiunge quasi i sei metri, ha un grande significato archeologico e storico”, ha sottolineato il ministro, precisando che si tratta del più grande toro alato mai documentato. La colossale statua era collocata nella sala del trono di re Esarhaddon (681-669 a.C.), sovrano che guidò l’impero neo-assiro in una fase di massimo splendore.

La notizia è già rimbalzata sulle principali agenzie internazionali, aprendo un nuovo capitolo nello studio dell’arte monumentale mesopotamica.

Lamassu: più di un guardiano

Un ibrido sacro tra religione, politica e propaganda

I lamassu non erano semplici statue ornamentali. Con il loro corpo taurino o leonino, le ali d’aquila e il volto umano, incarnavano la fusione tra forza fisica, potere divino e intelligenza regale. Venivano scolpiti in pietra e collocati in coppia agli ingressi di palazzi e templi, veri e propri guardiani apotropaici capaci di respingere il male e garantire prosperità.

La loro funzione era anche politica: chiunque varcasse una soglia presidiata dai lamassu si trovava al cospetto non solo del re, ma della maestà cosmica che egli rappresentava. Le dimensioni stesse delle statue erano pensate per intimorire e impressionare, proiettando l’immagine di un potere che univa l’uomo e gli dèi.

Un paragone con i colossi europei

Dal Louvre al British Museum, la sfida delle proporzioni

Le raccolte occidentali custodiscono alcuni dei più celebri lamassu. Al British Museum di Londra si conservano i tori alati provenienti da Khorsabad, alti circa 4 metri. Al Louvre di Parigi, gli esemplari da Dur-Sharrukin sfiorano i 3,5 metri. Anche i monumentali lamassu di Nimrud, portati in Europa a metà Ottocento, non raggiungono mai i sei metri.

Il toro alato di Mosul, dunque, non solo supera ogni precedente in altezza, ma modifica la nostra percezione del linguaggio monumentale assiro. Se finora si pensava che la media oscillasse tra i 3,5 e i 4,2 metri, oggi appare chiaro che la scala monumentale poteva spingersi ben oltre, almeno in alcuni contesti di eccezionale valore simbolico.

La sala del trono di Esarhaddon

Il cuore politico e sacro dell’impero

La statua è stata individuata nella sala del trono del palazzo di Esarhaddon, uno degli spazi più sacri e carichi di potere dell’impero. Gli archeologi ipotizzano che il lamassu fosse parte di una coppia di colossi gemelli, collocati ai lati dell’ingresso per segnare la soglia tra il mondo terreno e l’universo sacralizzato del potere regale.

L’imponente statua permette di ridefinire la planimetria del palazzo, con i suoi corridoi monumentali scanditi da coppie di lamassu sempre più imponenti, fino all’approdo alla sala del trono. Una sequenza che non era solo architettonica, ma anche rituale e simbolica: chi si presentava al cospetto del re attraversava un cammino sorvegliato da creature divine, culminante in un trono che incarnava il centro del mondo assiro.

Precedenti scoperte a Nabi Yunus

Dal piccolo lamassu degli anni ’90 al colosso del 2025

Il sito di Nabi Yunus non è nuovo a sorprese. Negli anni ’90 era stato scoperto un lamassu alto poco meno di 4 metri, mentre nel 2021 le autorità irachene avevano annunciato un altro esemplare, comunque di dimensioni inferiori al colosso odierno.

Il nuovo ritrovamento rappresenta dunque un culmine della sequenza di scoperte, offrendo la possibilità di studiare l’evoluzione delle proporzioni e delle tipologie di lamassu impiegati a Ninive.

La missione archeologica

Collaborazione tra Iraq e Università di Heidelberg

Lo scavo è stato condotto in collaborazione con l’Università tedesca di Heidelberg, che affianca l’Autorità irachena per le antichità. L’archeologo Peter Nicholas ha dichiarato all’agenzia INA che il lavoro ha portato alla luce anche numerose tavolette cuneiformi con iscrizioni dei sovrani Sennacherib, Esarhaddon e Assurbanipal.

Questi reperti arricchiscono il quadro documentario del palazzo, collegando la scoperta del lamassu a un contesto politico ben definito: l’impero che dominava il Vicino Oriente, dal Golfo Persico all’Egitto, attraverso campagne militari e un sistema di propaganda visiva e scritta senza precedenti.

Una statua come manifesto politico

La monumentalità come strumento di dominio

Il lamassu di Mosul solleva nuove domande cruciali: perché costruire un colosso tanto sproporzionato rispetto agli standard noti? Era un unicum, commissionato da Esarhaddon per lasciare un segno eterno, o parte di una tradizione di cui oggi sopravvive solo questa traccia?

La risposta, forse, sta proprio nella propaganda imperiale assira: creare opere di dimensioni tali da sembrare impossibili, in grado di colpire la vista e la memoria, trasformando la statua in un manifesto di potere assoluto.

La fragilità del sito e il futuro museo

Integrare l’eredità assira con la Moschea del Profeta Giona

Il palazzo di Esarhaddon giace sotto la Moschea del Profeta Giona, uno dei luoghi più venerati dell’Islam, distrutto e ricostruito più volte nei secoli. Questa stratificazione culturale rende il sito di Mosul un luogo unico, dove l’archeologia assira e la tradizione islamica si incontrano.

Secondo Ruwaid Muwafaq, direttore dell’Ispettorato di Ninive, il progetto attuale mira a trasformare Nabi Yunus in un complesso museale integrato, capace di raccontare al pubblico la storia di due tradizioni, dall’Assiria all’Islam.

Conservazione e tecnologie digitali

Scansioni 3D e documentazione per salvare il colosso

Gli studiosi insistono sulla necessità di un protocollo conservativo rigoroso: rilievi 3D, analisi dei materiali e studio delle tecniche di trasporto e installazione. Solo attraverso un approccio scientifico multidisciplinare sarà possibile salvaguardare il colosso e renderlo fruibile in futuro.

La digitalizzazione permetterà non solo la conservazione virtuale, ma anche la diffusione internazionale della scoperta, favorendo la cooperazione tra musei e università e la nascita di mostre immersive dedicate al lamassu.

Ninive e la città degli dèi

Il contesto storico della scoperta

Fondata già nel IV millennio a.C., Ninive divenne la capitale dell’impero neo-assiro sotto Sennacherib, padre di Esarhaddon. Fu un centro politico, religioso e artistico senza eguali, sede di biblioteche, templi e palazzi decorati da bassorilievi di straordinaria raffinatezza.

Esarhaddon, oltre a consolidare l’impero, si distinse per la ricostruzione di Babilonia e per le campagne in Egitto. La sua scelta di collocare un lamassu di proporzioni colossali nella sala del trono va letta come un gesto politico e religioso insieme, destinato a proiettare la sua immagine nei secoli.

Ninive, distrutta nel 612 a.C. da una coalizione di Medi e Babilonesi, continua ancora oggi a restituire tracce della sua grandezza: biblioteche cuneiformi, rilievi di battaglia, sculture monumentali. Il lamassu di Mosul si inserisce dunque in un percorso che riafferma il ruolo della città come fulcro dell’immaginario assiro.