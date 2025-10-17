Gli archeologi scoprono una vasca del 250 a.C. a Gabii, a 18 chilometri da Roma. Fu tra i primi esempi di idraulica monumentale della romanità?

Nella città romana di Gabii, situata a soli 18 chilometri a est di Roma, un team di archeologi dell’Università del Missouri, guidato dal professor Marcello Mogetta, ha fatto una scoperta straordinaria: i resti di un’enorme vasca rivestita in pietra, parzialmente scavata nella roccia madre. Costruita intorno al 250 a.C., con alcune sezioni che potrebbero essere ancora più antiche, questa struttura artificiale rappresenta uno dei primi esempi di architettura monumentale romana, al di fuori dei templi e delle mura cittadine.

Mogetta, presidente del Dipartimento di studi classici, archeologia e religione dell’Università del Missouri, ha sottolineato che l’architettura monumentale non è solo una questione di realismo, ma anche uno strumento potente di espressione politica. La posizione centrale della vasca, vicino al principale incrocio della città, suggerisce che potesse essere una piscina monumentale parte del foro cittadino, cuore della vita pubblica delle città romane. Poiché gli archeologi non conoscono ancora appieno l’aspetto del primo Foro Romano, Gabii offre una finestra preziosa sul suo sviluppo.

La scoperta si inserisce in un più ampio progetto di ricerca che include anche l’Area F Building, un complesso terrazzato scavato nel pendio dell’antico cratere vulcanico attorno al quale si sviluppò la città. Queste scoperte dimostrano come i costruttori romani si ispirassero all’architettura greca, adattando alle proprie città piazze lastricate, terrazze spettacolari e grandi spazi civici che puntavano tanto sull’immagine e sul potere quanto sulla funzionalità.

Gabii occupa un posto speciale nella storia romana. Mentre i primi strati di Roma furono sepolti sotto secoli di costruzioni successive, Gabii, un tempo potente vicina e rivale di Roma, fu in gran parte abbandonata entro il 50 a.C. e successivamente rioccupata su scala molto più ridotta. Per questo motivo, le strade e le fondamenta degli edifici originali di Gabii sono insolitamente ben conservate, offrendo uno sguardo raro sulla vita romana primitiva.

Riconoscendo l’importanza storica e culturale dell’antica città, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha istituito Gabii come parco archeologico, ora parte di un istituto autonomo, i Musei e Parchi Archeologici di Praeneste e Gabii. Questa designazione ha permesso ai ricercatori, tra cui un’iniziativa internazionale chiamata Progetto Gabii, di esplorare e scavare attentamente il sito. Lo scorso anno, Mogetta è diventato il nuovo direttore del gruppo di ricerca.

La prossima estate, con il supporto della Direzione Generale Musei in Italia, gli archeologi del Progetto Gabii continueranno a scavare ciò che si è accumulato nel bacino nel tempo e nell’area circostante, caratterizzata da un’ampia area lastricata in pietra. In futuro, prevedono anche di indagare su una misteriosa “anomalia” nei pressi del sito del bacino. Inizialmente rivelata attraverso scansioni termografiche, potrebbe trattarsi di un tempio o di un altro tipo di grande edificio civile.

“Se si tratta di un tempio, potrebbe aiutarci a spiegare alcuni dei manufatti che abbiamo già trovato nei livelli di abbandono del bacino, come vasi intatti, lampade, contenitori per profumi e tazze con iscrizioni insolite”, ha detto Mogetta. “Alcuni di questi oggetti potrebbero essere stati deliberatamente collocati lì come offerte religiose o scartati in occasione della chiusura rituale della piscina intorno al 50 d.C., sottolineando così il ruolo cruciale svolto dalla gestione delle acque nelle città antiche”.

Il lavoro in corso del Gabii Project contribuisce a garantire che la storia antica della città venga preservata, studiata e condivisa con i visitatori per le generazioni future.

Rimane una domanda chiave: se gli spazi civici siano emersi prima dei centri religiosi, o viceversa? Le scoperte dei ricercatori potrebbero aiutare a svelare se la politica o il culto abbiano avuto un ruolo più importante nel plasmare i primi paesaggi monumentali del popolo romano.

Mettendo insieme questi indizi, Mogetta e il suo team sperano di ricostruire non solo la storia di Gabii, come è cresciuta, prosperata e infine scomparsa, ma anche la storia più profonda dell’architettura romana e la sua influenza sul mondo moderno.