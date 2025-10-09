Gli uomini che macellavano gli elefanti. Una scoperta archeologica straordinaria a Roma

È una Roma che nessuno di noi riuscirebbe a riconoscere, quella che emerge dallo studio di Beniamino Mecozzi dell’Università La Sapienza di Roma e del suo team, pubblicato in queste ore sulla rivista open access PLOS One.

Il saggio – Dalla carne alla materia prima: il sito di macellazione degli elefanti del Pleistocene medio di Casal Lumbroso (Roma, Italia centrale) – ci porta indietro nel tempo di circa 404.000 anni, quando la zona di Casal Lumbroso, oggi nel quadrante nord-occidentale della città, era un ambiente aperto, caldo e ricco d’acqua, popolato da elefanti dalle zanne dritte (Palaeoloxodon antiquus), bisonti, cervi e cavalli selvatici.

In quell’ecosistema, gli ominidi pre-sapiens – probabilmente appartenenti alla specie Homo heidelbergensis, considerata un antenato comune di neandertaliani e umani moderni – macellavano elefanti non solo per ricavarne carne, ma anche per ottenere materie prime utili alla costruzione di utensili.

La scena di Casal Lumbroso

Un gigantesco banchetto e un laboratorio di pietra e osso

Scavi a Casal Lumbroso. Credito fotografico: Beniamino Mecozzi, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



I ricercatori hanno identificato oltre 300 resti ossei appartenenti a un singolo elefante e più di 500 utensili in pietra, disseminati attorno alla carcassa. Le ossa presentano fratture create intenzionalmente con colpi controllati: l’uso di una forza contundente per rompere le ossa e accedere al midollo, nutriente e prezioso.

Mecozzi e colleghi sottolineano che non sono presenti segni di taglio netti, come quelli lasciati da lame, ma piuttosto impronte di scheggiature e piccoli impatti: “L’assenza di incisioni profonde – scrivono gli studiosi – è coerente con l’uso di strumenti minuti per la lavorazione dei tessuti molli”.

La maggior parte degli utensili in pietra non supera i 30 millimetri. Una dimensione che racconta una storia di adattamento: nella zona, le pietre di grandi dimensioni erano rare, e gli ominidi seppero sfruttare al massimo ciò che avevano, fino a trasformare alcune ossa dell’elefante in utensili di grandi dimensioni, ricavandone strumenti resistenti e multifunzionali.

Il sito di Casal Lumbroso, dunque, non è solo il luogo di un pasto preistorico: è un laboratorio a cielo aperto, un’“officina” in cui il corpo colossale di un animale diveniva centro di vita, risorsa totale.

Una strategia condivisa

Gli ominidi del Lazio e la cultura del riuso paleolitico

Le caratteristiche del sito romano trovano riscontro in altri luoghi dell’Italia centrale, da Ceprano a Anagni, dove tracce simili di macellazione e lavorazione delle ossa di elefante indicano una strategia coerente e ripetuta.

Non si trattava di episodi casuali, ma di un vero e proprio schema comportamentale, sviluppato nei periodi più caldi del Pleistocene medio, quando il clima favoriva la presenza di grandi erbivori e la stabilità degli insediamenti.

Il comportamento osservato a Casal Lumbroso – spiegano gli autori – “dimostra come, 400.000 anni fa, nell’area di Roma, gruppi umani fossero in grado di sfruttare una risorsa straordinaria come l’elefante, non solo per procurarsi il cibo, ma anche trasformandone le ossa in utensili”.

La gestione integrale della carcassa rivela un’intelligenza pianificatrice: l’uomo non più semplice raccoglitore, ma organizzatore del territorio e delle sue risorse, capace di concepire l’animale come “materia prima totale”.

Il mondo perduto del Tevere antico

Dove tutto era ancora possibile

Ricostruire la scena di Casal Lumbroso significa riportare in vita un paesaggio scomparso. Il Tevere scorreva allora in un alveo più alto, costeggiato da aree di fango e savana, dove piccoli gruppi umani si muovevano seguendo le stagioni e le prede.

Il clima, nel periodo interglaciale compreso tra le grandi fasi fredde del Pleistocene, favoriva un mosaico ambientale simile a quello dell’Africa orientale, con una biodiversità esplosiva e, soprattutto, la disponibilità di animali imponenti.

Il sito, oggi inglobato nella periferia urbana di Roma, racconta un frammento di preistoria europea in cui l’Italia centrale assume un ruolo inatteso: quello di laboratorio d’evoluzione cognitiva.

Fonte scientifica:

Beniamino Mecozzi, Irene Fiore, Bruno Giaccio, Federica Giustini, Simona Mercurio, Luca Monaco, et al., “Dalla carne alla materia prima: il sito di macellazione degli elefanti del Pleistocene medio di Casal Lumbroso (Roma, Italia centrale)”, PLOS One, 20(10): e0328840 (2025).

DOI: 10.1371/journal.pone.0328840 — Articolo completo: plos.io/4gIj95A