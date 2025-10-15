Goccia a goccia, sì ma… Scoperto il segreto matematico che svela come si producono le diverse forme delle stalagmiti. E quelle perfette

La lenta danza del calcare

Quando la natura scrive formule con l’acqua

Nelle profondità silenziose della terra, dove il tempo gocciola, prende forma una delle più delicate architetture naturali: la stalagmite. Ogni sua curva, ogni sfumatura di calcite è il risultato di millenni di pazienza minerale. Ma, oltre alla loro struggente bellezza, queste colonne che crescono dal pavimento delle grotte sono anche archivi del clima terrestre, registri fisici di antiche piogge e temperature.

Ora, un gruppo internazionale di scienziati — provenienti dalle Università di Varsavia, Florida, dal Centro di Ricerca dell’Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti e dal Centro Medico Universitario di Lubiana — ha svelato il codice matematico che regola la loro crescita. Pubblicato su PNAS, lo studio fornisce la prima descrizione analitica completa delle forme che una stalagmite può assumere.

L’elemento chiave, individuato dai ricercatori, è un solo parametro: il numero di Damköhler, una grandezza che misura il bilancio tra la velocità con cui la calcite precipita e quella con cui l’acqua scorre sulla superficie in formazione. Un equilibrio che governa l’intera geometria del fenomeno.

Una coppia di stalattiti e stalagmiti provenienti dalle grotte di Punkva, Repubblica Ceca.@ Credito fotografico Piotr Szymczak



Dalle colonne ai coni

Il segreto è tutto nel ritmo della goccia

Quando l’acqua, arricchita di carbonato di calcio, scende dal soffitto e cade sempre nello stesso punto, la crescita tende verso una forma colonnare, alta e slanciata. Se invece il gocciolamento si diffonde, la stalagmite si allarga e presenta una sommità piatta. Nei casi in cui la portata sia più abbondante o il flusso più diretto, si formano strutture coniche, simili a cuspidi o lance di pietra.

“Si scopre che la ricca diversità delle forme delle stalagmiti può essere spiegata da un semplice parametro”, afferma Piotr Szymczak dell’Università di Varsavia. “È uno di quei rari casi in cui la bellezza naturale corrisponde a una legge matematica limpida.”

Per verificare le previsioni teoriche, il team ha utilizzato la tomografia a raggi X su esemplari provenienti dalle Grotte di Postumia, in Slovenia. Le immagini tridimensionali, acquisite al Centro Medico Universitario di Lubiana, hanno mostrato una sorprendente corrispondenza tra modello e realtà. Le transizioni tra sommità e corpo colonnare, le curvature, perfino le variazioni microscopiche — tutto si è rivelato coerente con le equazioni.

“Quando abbiamo confrontato le nostre soluzioni analitiche con i campioni naturali,” osserva Matej Lipar, “la precisione era impressionante. Anche in ambienti complessi, la geometria fondamentale resta riconoscibile.”

Le gocce che cadono bagnano una piccola zona circolare anziché un punto, mantenendo il livello superiore mentre il carbonato di calcio precipita. @ Credito fotografico Matej Lipar



Il tempo scritto nella pietra

Le stalagmiti come cronache del clima terrestre

Oltre all’estetica e al mistero, la ricerca offre implicazioni cruciali per la climatologia. Le stalagmiti, infatti, vengono spesso utilizzate come archivi paleoclimatici: la loro composizione isotopica racconta l’andamento di piogge, temperature e variazioni atmosferiche. Ogni strato di calcite è una pagina di un diario geologico.

Ma, come chiarisce Anthony Ladd dell’Università della Florida, la geometria della stalagmite modifica la scrittura stessa di quel diario:

“Le stalagmiti con sommità piatta registrano i segnali isotopici in modo diverso da quelle coniche o colonnari. Comprendere questa relazione ci permetterà di leggere in modo più preciso i dati sul clima antico.”

Questo significa che, d’ora in avanti, il profilo tridimensionale delle stalagmiti potrà essere usato non solo per classificare forme naturali, ma anche per raffinare la ricostruzione del clima terrestre su scale temporali di decine di migliaia di anni.

Quando la natura è un’equazione

Fisica, chimica e bellezza nelle cattedrali sotterranee

In ogni grotta, dalla Raj in Polonia alla Mammoth Cave del Kentucky, fino ai labirinti carsici di Postumia, l’occhio dell’osservatore può ora leggere un testo nascosto: un linguaggio scritto dall’acqua e decifrato dalla matematica.

Le stalagmiti diventano così il simbolo di un incontro perfetto tra fisica e poesia geologica: non più semplici curiosità turistiche, ma sculture spontanee che obbediscono a una logica rigorosa, come una fuga di Bach o una formula di Newton.

E quando, nel silenzio di una grotta, sentiamo una goccia cadere, possiamo immaginare che quel suono ritmico sia il tempo stesso che scolpisce la pietra, disegnando lentamente un nuovo equilibrio tra caos e armonia.

Fonte: Università della Florida – Goccia a goccia: il modello nascosto della crescita delle stalagmiti

Pubblicato su: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2513263122

Autori: Piotr Szymczak, Anthony Ladd, Matej Lipar et al.