Goudie cantò la Scozia con 54 dipinti stregoneschi

Nella pagina, i dipinti di Alexander Goudie

Scozia e Gran Bretagna hanno celebrato la memoria di Alexander Goudie, che, con tele d’ampie dimensioni, ha cantato il lato stregonesco di quei luoghi, ispirandosi al poema settecentesco O’Shanter Tam, am o’ Shanter, scritto da Robert Burns nel 1790 e pubblicato nel 1791. Il poema, in un melange di inlese e scozzese, racconta di un ubriaco, Tam, che, sulla strada di casa, assiste ad una visione inquietante.

Quelle visioni che Goudie ha interpretato con intensità, con una figurazione moderna, rapida nel tratto, dinamica, ma ancorata, sotto il profilo dell’iconografia ad autori come Goya. Il ciclo di dipinti, composto da 54 opere, venne donato al Comune di South Ayrshire. Tra leggenda, mito e realtà, il pittore ha saputo cogliere e dipingere le radici antropologiche di un intero Paese. Una visione noir che non fu soltanto alimentata da un’accesa immaginazione, ma da terribili fatti di cronaca. Alla fine del XVI secolo, la Scozia era infatti diventata uno dei luoghi più roventi d’Europa nella persecuzione di presunti streghe e stregoni. Vennero celebrati 3.837 processi, al termine dei quali duemila condannati – dei quali l’85% erano donne – furono portati al rogo.

Goudie era nato nel Renfrewshire, a Paisley , in Scozia , nel 1933. Ha studiato alla Glasgow School of Art sotto William Armour, David Donaldson e Benno Schotz . E’ stato un riconosciuto ritrattista ufficiale, effigiando la Regina Elisabetta II, il Lord Cancelliere Mackay di Clashfern ,e una miriade di altri personaggi del mondo della politica, del commercio e dello spettacolo. E ‘stato eletto membro della Glasgow Art Club , nel 1956 e membro della Royal Society of Portrait Painters nel 1970. E’ morto prematuramente nel 2004. Il suo ricordo nel mondo è perpetuato dal figlio Lachlan, anch’egli pittore.

PER VEDERE TUTTE LE OPERE DI GOUDIE, CLICCA QUI SOTTO

http://www.alexandergoudie.org.uk/paintings/





SE HAI GRADITO L’ARTICOLO E STILE ARTE, VAI ALL’INIZIO DELLA PAGINA E CLICCA “MI PIACE”

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,