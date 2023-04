Granaio di una villa romana con il raccolto intatto di 2000 anni fa scoperto in azienda vitivinicola in Abruzzo

“All’interno dell’area archeologica è chiaramente visibile un piano inclinato per turculario, (il sistema che raccoglieva e convogliava il succo d’uva o di olive, dopo la spremitura nel torchio, ndr.) caratterizzato da un piano discendente coperto in intonaco idraulico che appoggia a un lungo muro con una parte costruita in opera reticolata: certamente era il fondo di una vasca per raccogliere il prodotto di una spremitura, di olive o di uva.- dicono i funzionari della Soprintendenza – È probabile che nelle vicinanze, posto ad una quota più alta, fosse presente un turculario in materiale deperibile (legno) per la produzione del vino. Si conserva un asse di 7 alloggiamenti per dolio incassati in un piano di opera cementizia. Tre di questi sono stati scavati, dimostrando come i dolia siano stati in passato già tolti dalle loro sedi. Poco più a nord si notano i resti di almeno altri due alloggiamenti, nonché frammenti di almeno due dolia. Inoltre, nella stessa area sono presenti almeno 5 fosse circolari scavate direttamente nel terreno: tre di queste sono state svuotate, rivelando frammenti di ceramica decorata a pettine (medievale) e possibili resti di sementi e granaglie, ad attestare una diversa fase di vita. All’interno della struttura è possibile apprezzare una grande cisterna in opera cementizia pesante. All’interno di un dolio (un grande contenitore usato per contenere derrate alimentari di liquidi), una scoperta importantissima. Un letto di semi, molto probabilmente leguminose, di epoca romana. E’ in corso il campionamento dei semi a cura di Anna Dionisio archeologa, Isabella Pierigè funzionario restauratore e conservatore, Mauro Rottoli cooperativa Arco (Como), Luca Cherstich (archeologo), Claudio Giampaolo (restauratore)”.

