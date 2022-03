Gruppo di bambini vede una statua nell’acqua del fiume Liri, nel Lazio. Recuperata. E’ in fase di studio

Il fiume era in piena. I ragazzini hanno avvertito i genitori che, a loro volta, hanno contattato il Museo Archeologico di Fregellae “Amedeo Maiuri”. Sul posto, per il recupero dell’oggetto che sarà sottoposto a verifica, si è recata – dopo la segnalazione alla Soprintendenza competente – la direttrice scientifica del museo stesso, Teresa Ceccacci, che ha coordinato l’intervento di recupero del manufatto svolto dagli operai, messi a disposizione del Comune. La statua è stata portata sulla riva non senza fatica, considerato il regime impetuoso delle acque, dopo le piogge delle ultime ore. “La statua è stata messa in sicurezza. Ora va esaminata per capire se sia effettivamente antica – ha detto Teresa Ceccacci, direttrice del Museo – Vorrei, comunque, sottolineare la bontà dell’azione svolta dal ragazzino che ha segnalato il ritrovamento e che si è reso conto del potenziale valore dell’oggetto. È davvero una speranza per il futuro”.

