Guillaumin – L’impressionista più povero vinse 100mila franchi alla lotteria. “Ottimo, ora potrò dipingere il mare”

Armand Guillaumin,(Parigi, 16 febbraio 1841 – Orly, 26 giugno 1927) il cui nome e la cui arte non sono certamente fra i più conosciuti e celebrati nel gruppo degli impressionisti, merita comunque nella nostra breve panoramica un posto di tutto rilievo.

Egli rappresenta il classico esempio di pittore di modesta estrazione (il padre era un sarto), costretto a dipingere solo nel tempo libero: condusse infatti un’esistenza sacrificata, anche come piccolo impiegato nella compagnia della ferrovia Parigi-Orléans.



Nel 1866 abbandona la scrivania per votarsi alla tavolozza, ma non riesce a vendere neppure una tela. Costante e caparbio, si arrangia con altri lavori, mentre studia e dedica all’arte tutte le(scarse) ore disponibili, prima di restare disoccupato. Resiste due anni, ma la miseria incombente lo costringe a cercare un’attività che gli consenta di continuare a dipingere: la trova al Servizio d’igiene, per il quale deve controllare la rete stradale tre notti a settimana.

Dopo trent’anni di difficoltà, nel 1891giunge la svolta, improvvisa e inaspettata: una grossa vincita alla lotteria (100mila franchi dell’epoca…). Come in una bella favola, Guillaumin si ritrova ricco, libero da preoccupazioni materiali, in grado finalmente di consacrarsi per intero alla sua unica passione. “Ottimo! Potrò dipingere il mare!”, è il primo commento dell’artista.

Insieme con Monet, Guillaumin fu l’unico, del primo gruppo di impressionisti, che sopravvisse di molto ai suoi amici. Claude morì nel dicembre del 1926 a ottantotto anni. Armand alla stessa età nel giugno del 1927.

