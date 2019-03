Hans Sebald Beham – Sesso contadino nella campagne del Cinquecento

Condividi 249 Condivisioni

Hans Sebald Beham (1500-1550) è stato un pittore e tedesco incisore, soprattutto noto per le sue incisioni. Nato a Norimberga, ha trascorso l’ultima parte della sua vita a Francoforte. E ‘stato uno dei più importanti esponenti dei cosiddetti “Piccoli maestri”, il gruppo di artisti tedeschi che produssero stampe dopo Dürer. Sebald Beham – che firmava con il monogramma Hsp fino al 1532, passando poi alla sigla Hsb – produsse circa 250 incisioni, 18 acqueforti e 1500 xilografie, tra le quali figurano illustrazioni di libri. Le sue opere grafiche – molte delle quali di limitate dimensioni, come quelle degli altri “Piccoli maestri” – coprono una vasta gamma di temi, anche se l’incisore è noto soprattutto per le scene di vita contadina, di mitologia o storia, spesso associate a un elemento erotico.









Il suo unico quadro oggi conosciuto è una tavola che rappresenta scene della vita di re David, ora al Louvre. Dipinse anche miniature di un libro di preghiere – ora nella collezione dellla Hofbibliothek, Ashaffenburg – e alcuni stemmi, su pergamena per maggiorenti di Francoforte, da poco nobilitati, insegne conservate negli archivi municipali. Nel gennaio del 1525, con il fratello Barthel, anch’egli pittore, e con il collega Georg Pencz , era stato bandito da Norimberga, accusato di eresia – era infatti vicino a posizioni protestanti, mentre la città non aveva ancora compiuto la scelta luterana -, bestemmia e mancato riconoscimento dell’autorità del Consiglio comunale. I tre quindi divennero noti come “pittori senza Dio”, anche se, nel volgere di poche settimane, il provvedimento fu revocato per i mutamenti di ordine religioso intervenuti nel gruppo a guida della città.

Tre anni dopo il rientro, nel 1528, Beham lasciò frettolosamente la città dopo aver ricevuto minacce di azioni legali per il suo Trattato sulle proporzioni del cavallo, considerato plagio di un inedito manoscritto di Albrecht Dürer , che era morto da poco. Da allora ha lavorato in diverse città tedesche; sue xilografie sono state pubblicate a Ingolstadt tra il 1527 e il 1530, anno in cui fu a Monaco di Baviera, dove celebrò, con una xilografia, l’ingresso trionfale di Carlo V . Ha comunque vissuto soprattutto a Francoforte, dal 1532 , ottenendone la cittadinanza nel 1540, e rimanendo in quella città fino alla morte, avvenuta dieci anni più tardi. Le sue incisioni a tema erotico risentono della cupezza dell’ambiente tedesco nel Cinquecento. E i soggetti licenziosi sono ripresi con pretesti di condanna religiosa del peccato.





















