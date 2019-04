Heinrich Lossow (1843-1897), i desideri irrefrenabili della signora in sovrappeso

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI SOPRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Qualche chilo di troppo, dovuto a una vita tranquilla, pasticcini, buone letture e tanti peccati di gola. Alla donna, nuda e sdriata, che mostra le sue forme opime, viene vaghezza d’altri appetiti. Così chiama il maggiordomo, che si affaccia alla tendina. La voluttà della gola, le si estende agli altri sensi. E sembra trattare il maschio come una buona pietanza. Di grandissima resa disegnativa, queste opere di Heinrich Lossow (Monaco di Baviera, 10 marzo 1843 – Schleißheim, 19 maggio 1897) costuiscono una sequenza erotica ad alta temperatura, che intende dimostrare, pur anche in posture nelle quali sembrerebbe il maschio a dominare, l’assoluta potestà della donna, in qualunque cosa di questo mondo.

Sotto il profilo stilistico, le opere di Lossow sono contraddistinte da un’assoluta finezza nel segno, anche se risultano particolarmente scabrose. Heinrich era figlio dello scultore Arnold H. Lossow e fratello del pittore animalista Friedrich Lossow. Come quest’ultimo, egli studiò all’Accademia di Monaco nello studio di Piloty e si formò poi nel corso di svariati viaggi. Pittore di genere, egli attinse la propria ispirazione prevalentemente dallo stile Rococò.

Parallelamente alla sua attività di pittore, Lossow acquistò rinomanza anche come illustratore. In particolare, fu illustratore d’una edizione delle Allegre comari di Windsor di Shakespeare. Fu inoltre autore estroso d’una copiosa produzione iconografica erotica (Métamorfosi, Il trionfo di Cupido), perfino pornografica, oggi piuttosto ricercata dagli amatori.

Lossow fu anche conservatore della pinacoteca di Schleißheim, vicino a Monaco.

