Helmut Newton, lo sguardo che desidera. Sogni, turbamenti, progetti e slanci vitali dell’ultimo Novecento. Un mondo scomparso che sapeva vivere. La mostra

Dopo il grande successo dello scorso anno delle mostre dedicate a Robert Doisneau ed Elliott Erwitt, la fotografia d’autore torna protagonista nell’offerta culturale autunnale della provincia di Cuneo, confermando la vocazione del territorio a ospitare progetti di respiro internazionale.

Dal prossimo ottobre, due tra i gioielli del patrimonio architettonico piemontese, il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo, accoglieranno due monografiche dedicate a due figure emblematiche del Novecento fotografico: Helmut Newton (1920-2004) e Ferdinando Scianna (1943). Le esposizioni, promosse e realizzate da Fondazione Artea, propongono percorsi originali e approfonditi, esplorando momenti meno noti o inediti delle carriere dei due autori. Ma non si tratta di eventi separati: grazie a una raffinata collaborazione curatoriale, le mostre dialogano tra loro, offrendo al pubblico due sguardi complementari sulla moda, intesa come racconto della vita per Scianna e come provocazione dell’immaginario per Newton.

Al Filatoio di Caraglio, antico setificio seicentesco tra i più importanti d’Europa e oggi sede del Museo del Setificio Piemontese, dal 23 ottobre 2025 al 1° marzo 2026 sarà visitabile la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. L’esposizione, curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino, raccoglie oltre cento fotografie, tra cui diversi scatti inediti realizzati per brand internazionali come Yves Saint Laurent, Wolford, Ca’ del Bosco, Blumarine, Absolut Vodka e Lavazza.

Il percorso si apre con una selezione di immagini che hanno consacrato Newton come uno dei più celebri fotografi di moda del mondo, mostrando il suo sguardo audace e teatrale, capace di trasformare la fotografia commerciale in linguaggio evocativo. Dalla complicità con modelle come Monica Bellucci, Nadja Auermann, Kate Moss, Carla Bruni ed Eva Herzigová, alla fiducia conquistata presso stilisti, riviste e brand internazionali, Newton ha ridefinito i canoni della fotografia patinata, introducendo scenari onirici, ambigui e spesso provocatori.

Particolarmente significativo è il passaggio dalla fotografia editoriale a quella commerciale, che evidenzia l’eclettismo e la capacità di Newton di reinventare il proprio stile pur mantenendo una cifra estetica coerente e immediatamente riconoscibile. I progetti realizzati per grandi marchi, come la campagna Lavazza, rivelano come l’autore abbia saputo trasformare il linguaggio pubblicitario in un terreno di sperimentazione poetica, attraversando mondi visivi nuovi senza perdere la forza iconica della propria poetica.

“Newton è lo sguardo che desidera – dice il critico Maurizio Bernardelli Curuz – Per questo egli è il cantore di una civiltà che stava costruendo, che sognava, che desiderava, che spiava, che studiava, che si proiettava in un sogno che diventava progettualità. Oggi – anche a causa della globalizzazione che permette di sognare soltanto ai detentori delle leve mondiali – abbiamo Musk sogna Marte. E noi, tutti? Cosa sogniamo, cosa desideriamo, cosa progettiamo? Siamo in una società del non desiderio e, per questo, in recessione; una società regressiva, che teme di guardare, che non progetta, che non è in grado di sognare, che non può parlare perché chiusa nel politicamente corretto. Per questo Newton oggi ci appare terribilmente trasgressivo”.

“Helmut Newton. Intrecci” è quindi più di una semplice retrospettiva: è una ricognizione dei molteplici aspetti della carriera di Newton, dalla moda al commercio, dall’intimità della fotografia ritratto alla grandiosità dei set pubblicitari. La mostra offre così al visitatore la rara opportunità di osservare in un unico percorso l’evoluzione di uno degli autori più influenti del Novecento, in dialogo ideale con la produzione contemporanea di Ferdinando Scianna, che alla moda guarda come documento della società e della vita quotidiana.

Helmut Newton. Intrecci

Filatoio di Caraglio, CN

23 ottobre 2025 – 1° marzo 2026

Curatore: Matthias Harder, Helmut Newton Foundation di Berlino

Progetto: Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Caraglio