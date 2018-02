“Ho preso un granchio”, cosa vuol dire e da cosa deriva

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Tra le espressioni derivate da antichi mestieri esiste la locuzione “ho preso un granchio” o “ha preso un granchio”. Oggi il significato, per deriva semantica, è lievemente diverso dall’origine. Prendere un granchio per i pescatori significava tornare con le reti vuote, senza pesca. Poichè i granchi si impigliano facilmente nella rete – trascinati dal moto ondoso, con il mare grosso, quando i pesci se ne stanno più al largo o al riparo – e costituivano il fondo che resta nella rete stessa – che poi doveva essere fastidiosamente pulita – prendere un granchio significava “tornare a mani vuote”, aver fallito una missione, aver puntato a un obiettivo (il pesce) e non averlo raggiunto per incapacità o sfortuna.

Oggi si presuppone che chi “prende un granchio” lo faccia per puro errore, per l’incapacità – metaforica – di gettare la propria rete nel braccio di mare giusto. Così la breve frase significa “ho commesso un errore, ma involontariamente”, “ho avuto una svista”, “credevo di aver capito e invece sbagliavo, ma senza volerlo”. La locuzione mette in luce il pieno riconoscimento dell’errore stesso e contiene, dell’origine, una sorta di appello a chi ascolta di perdonare l’errore stesso, in quanto esso appartiene all’alea della vita (e della pesca). Nell’ambito dell’iconografia, esso rappresenta invece, nella quasi totalità delle immagini, il cancer cioè il segno zodiacale del cancro e, pertanto, il mese di luglio. Alcuni cognomi stranieri che significano granchio (Crab Crabb, Krab ecc)possono essere inseriti nelle “armi”e negli stemmi delle famiglie stesse.

La negatività del granchio è rafforzata dal nome attribuito alla malattia – cancro – che rende più intensa la negatività semantica del costrutto.



E QUANDO NELLA RETE RESTA UNA SIRENA? UN VIAGGIO NELLA PITTURA E NELL’ARTE, IL SIGNIFICATO DELL’AMMALIATRICE MITICA. GRATIS. CLICCA IL NOSTRO LINK INTERNO, QUELLO BLU, SOTTO



www.stilearte.it/le-sirene-nellarte-il-significato-un-simbolo-che-rappresenta-il-disastroso-richiamo-delleros/

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,