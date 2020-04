Ho tanta voglia di Monet, di luce, di libertà, di natura e d’amore. 8 minuti di gioia. Qui

Non abbiamo dubbi nell’indicare in Monet la terapia migliore per uscire dall’oscurità alla Munch, deformata e allucinante, in cui siamo precipitati. La pienezza vibratile della natura alleata, contro la natura-matrigna del pensiero nichilista di Munch. L’Europa neo-latina contro la visione nordica della vita come patologia. Ristoriamoci con queste immagini delle opere, che raccontano le nostre meravigliose certezze. Con note di DebussY

