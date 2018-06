Howard Chandler Christy, se questa non e gioia! Com’è nato il dipinto

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

Questa bella tela venne dipinta nel 1930, un periodo di grande crisi economica, simile a quello che stiamo vivendo oggi. Eppure la pulsione di gioia sottesa al dipinto muove straordinariamente alla vita. Howard Chandler Christy, pittore e illustratore statunitense, nonchè uno dei ritrattisti più famosi della Jazz Age, rende in modo straordinario la pelle vellutata dei giovani corpi, il vento salmastro, la ruvidezza della sabbia sulla pelle e il sole caldo sul corpo. L’opera si basa sulla reiterazione della rappresentazione del corpo della stessa modella e rivela, per quanto appaia un colore dinamico, il forte legame dell’artista americano con il settore dell’illustrazione libraria o pubblicitaria.



Tutto è molto definito dal disegno sottostante. Howard Chandler Christy – 1873-1952 – frequentava l’alta società ed era amico, tra gli altri di Theodore Roosevelt e del principe di Galles (Edoardo VIII). L’ideale di donna, era quello delle classi dominanti dell’epoca. Bella, sensuale, libera. Egli creò un vero e proprio personaggio, nelle sue opere. Un volto e un corpo riconoscibili, come in un personaggio da fumetto.

Howard Chandler Christy

La ragazza fu definita “Christy Girl”. James Philip Head, autore della biografia dell’artista, annota a tal proposito:”La signora Christy divenne un’icona in America. Le donne volevano essere lei. Gli uomini volevano sposarla”.

