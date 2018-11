I 100 giochi che ogni bambino vorrebbe ricevere a Natale. Anche l’arte nella wishlist

Natale è alle porte. Addobbi e alberi stanno per essere rispolverati dai garage. Luci, festoni, e la gioia dei giorni più felici sono pronti a bussare . Per non farci trovare impreparati ecco l’elenco dei 100 giochi più amati dai bambini, tra grandi novità, grandi classici e grande divertimento, secondo Amazon.it . E quest’anno l’arte fa la sua parte.

Osmo è un esclusivo accessorio per la didattica che permette di trasformare l’iPad in un gioco interattivo sempre diverso. Il kit completo permette ai bambini di esplorare l’arte, le scienze, la matematica e tanto altro. Compatibile con iPad 2 e versioni successive, questo sistema include cinque giochi davvero divertenti: Numbers, Tangram, Newton, Words e Masterpiece.

Numbers

In un mondo di esercizi ed equazioni difficili, Numbers per Osmo rende la matematica divertente e stimolante. Disponi le tessere fisiche, incluse le virgole e i punti, per creare numeri e completare i livelli. Aggiungi tessere per fare un’addizione, rimuovile per una sottrazione e collegale per una moltiplicazione. Sperimentare diventa veloce e intuitivo.

Tangram

Disponi i pezzi del puzzle in legno per creare le forme visualizzate sullo schermo. Gioca con i tuoi bambini o mettiti alla prova passando ai livelli pi√π avanzati man mano che le tue opere si illuminano a ogni vittoria.

Newton

Usa la tua creatività e oggetti originali disegnati a mano, come un canestro, gli occhiali della nonna, le chiavi di papà o qualsiasi altra cosa attorno a te, per dirigere le palline che cadono sullo schermo verso gli obiettivi.

Words

Indovina e scrivi per primo la parola nascosta sullo schermo combinando le lettere più velocemente dei tuoi amici. Un’immagine correlata ti suggerisce la soluzione.

Masterpiece

Dai una marcia in più alle tue abilità di disegno con Masterpiece. Scegli un’immagine dalla fotocamera, dalla galleria di immagini selezionate o dalla ricerca web integrata, e Masterpiece

Fuggi dalle grinfie di Quay Tolsite a bordo del Millenium Falcon LEGO Star Wars, dotato di 2 shooter a molla, velivolo di fuga, interni dettagliati, 6 minifigure e un droide DD-BD. Questo giocattolo LEGO Star Wars è idoneo per la fascia di età di 9-14 anni. Misura 11 cm di altezza, 48 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza. Misura 11 cm di altezza, 48 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza.

Lego Friends Il Resort di Heartlake City

Lanciati sugli scivoli e nell’oceano al parco acquatico del Resort di Heartlake City Lego Friends 41347 ed evita il secchio pieno d’acqua quando si capovolge. Fai del windsurf o salta sullo scooter d’acqua e traina Andrea sul parasailor per una fantastica vista sulla spiaggia. Guarda. Un delfino. Fai due chiacchiere con Mason, il bagnino, e quindi prendi la monorotaia per raggiungere l’hotel e rilassarti al bar, oppure vai alla festa sulla terrazza con questo fantastico set Lego Friends a tema vacanza.

Hasbro Munchin Rex Dinosauro

Questo adorabile, divertente baby dino ha un certo appetito, ma questo non significa che non sia un tipo schizzinoso. È sempre felice di leccare la sua ciotola, ma i suoi dolcetti? Li mordicchierà o cercherà di sputarli. Dino ha bisogno di imparare alcune buone maniere a tavola!

Insegna le buone maniere questo bambino preistorico, accarezzalo sulla testa e risponderà con più di 35 combinazioni suono-e-movimento – insieme a fantastici suoni dino-habitat.

> QUI TROVI L’ELENCO COMPLETO DEI 100 GIOCHI PREFERITI DAI BAMBINI DI TUTTE LE ETA‘