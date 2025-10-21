I bellissimi“fiori” microscopici di Dna. Ci diranno quando curarci e quando smettere. Se i petali si chiudono, la malattia richiede urgenza. Lo studio

Quando la biologia incontra la nanotecnologia per cambiare il modo di curare e comprendere il mondo

In un laboratorio della University of North Carolina a Chapel Hill, un team guidato dalla Dott.ssa Ronit Freeman ha dato vita a qualcosa che sembra provenire da un racconto di fantascienza: minuscoli fiori, costruiti con DNA e materiali inorganici, capaci di aprirsi, chiudersi e reagire autonomamente agli stimoli ambientali. Non si tratta di mere sculture microscopiche, ma di robot morbidi programmabili su scala nanometrica, in grado di compiere azioni precise e reversibili in pochi secondi.

Questi fiori di DNA, come li hanno battezzati i ricercatori, incarnano una delle sfide più ardue della scienza contemporanea: replicare comportamenti complessi tipici dei sistemi viventi in materiali artificiali. L’ispirazione arriva dalla natura stessa: i petali che sbocciano, i coralli che pulsano, la formazione dei tessuti. Freeman sottolinea: “Prendiamo ispirazione dai progetti della natura, come i fiori che sbocciano o i tessuti che crescono, e li traduciamo in una tecnologia che un giorno potrebbe pensare, muoversi e adattarsi autonomamente.”

DNA come piccolo programmatore

Il codice della vita diventa istruzione per la materia

La vera magia sta nel DNA di ogni fiore. Ogni sequenza funge da programma informatico, dettando come il fiore debba comportarsi. Quando l’ambiente circostante cambia – ad esempio modificando il pH – il DNA reagisce piegandosi o distendendosi, aprendo o chiudendo i petali. Questo movimento semplice ma controllato può essere utilizzato per rilasciare farmaci, attivare reazioni chimiche o interagire con tessuti biologici. Freeman suggerisce scenari futuribili: “Si potrebbero progettare fiori mutaforma deglutibili o impiantabili per somministrare farmaci mirati, eseguire biopsie o eliminare coaguli di sangue.”

Applicazioni mediche e ambientali

Dalla terapia personalizzata alla bonifica ecologica

Le possibilità pratiche sono straordinarie. Immaginiamo di iniettare questi fiori nel corpo: raggiungerebbero un tumore, chiuderebbero i petali in risposta all’acidità locale per rilasciare farmaci, prelevare campioni di tessuto o monitorare la malattia, per poi riaprirsi quando la condizione patologica si risolve. Ma la loro utilità non si limita alla medicina: possono intervenire in ambienti contaminati, rilasciando agenti pulenti nelle acque inquinate e dissolvendosi poi senza residui, o persino diventare depositi di dati ultracompressi, capaci di immagazzinare migliaia di miliardi di gigabyte in un solo cucchiaino.

Una svolta nella scienza dei materiali

Quando la materia diventa intelligente

Questi sviluppi rappresentano un passo decisivo verso materiali autonomi e intelligenti, che percepiscono, reagiscono e interagiscono con l’ambiente circostante. Si colma così il divario tra sistemi viventi e macchine, aprendo prospettive che vanno ben oltre la nanotecnologia, toccando la medicina, l’informatica e la salvaguardia ambientale. Come sottolinea Freeman, “Le persone vorrebbero avere capsule intelligenti che attivino automaticamente i farmaci quando rilevano una malattia e si interrompano quando questa è guarita. In linea di principio, questo potrebbe essere possibile con i nostri materiali mutaforma.”

La ricerca, pubblicata e sottoposta a revisione paritaria, è accessibile online su Nature Nanotechnology: https://www.nature.com/articles/s41565-025-02026-8. Un piccolo fiore, una grande rivoluzione: la scienza che imita la vita apre la strada a un futuro in cui materiali e organismi si confonderanno fino a diventare inseparabili alleati nella cura e nella comprensione del nostro mondo.