I cani nell’arte. Scoperto un prezioso disegno dal quale Rembrandt rubò il prototipo per il “ringhioso” soldatino a quattro zampe de “La Ronda di notte”. Cosa fa questo cane?

Un piccolo cane, accucciato, con il muso alzato e la bocca semiaperta in un abbaio silenzioso. Per quasi quattro secoli, questa figura della “Ronda di notte” di Rembrandt è rimasta senza un modello originario, percepita come una delle tante invenzioni della fantasia del maestro olandese. Ora, grazie a un’indagine minuziosa condotta nell’ambito della grande “Operazione Ronda di Notte” al Rijksmuseum di Amsterdam, la fonte d’ispirazione è stata finalmente svelata: un disegno del 1619 realizzato da Adriaen van de Venne (1590–1662).

Il riconoscimento si deve all’occhio allenato della curatrice Anne Lenders, che individuò casualmente il cane durante una mostra dedicata a Van de Venne, artista e illustratore celebre nell’Olanda del Secolo d’Oro.

Dal frontespizio di un poema morale

Il cane di Giuseppe e la moglie di Potifar

Il disegno in questione non era nato per restare isolato. Era parte di un frontespizio illustrato per il volume Conflitto di sé, un poema divino del poeta Jacob Cats, pubblicato nel 1620. La scena rappresentava l’episodio biblico di Giuseppe che resiste alle seduzioni della moglie di Potifar. Mentre il giovane, investito da un fascio di luce divina, volge lo sguardo a Dio, un cane abbaia con fierezza ai suoi piedi, simbolo della fedeltà e della vigilanza contro il peccato.

E proprio questo cane, con la sua postura inclinata, la testa rivolta verso l’alto e il collare ben visibile, è l’antenato diretto del cane della “Ronda di notte”.

Somiglianze e differenze

Un confronto tra due animali gemelli

Le affinità tra i due cani sono impressionanti: l’angolo della testa, l’occhio indicato da una linea scura, la suddivisione della calotta cranica, il collare rigido. Persino la diagonalità della posa rimanda da un’immagine all’altra.

Le differenze, tuttavia, non mancano: in Rembrandt il muso è più schiacciato, le orecchie più pendenti, la bocca aperta con la lingua appena visibile. Nel quadro, inoltre, l’animale è saldamente in piedi sulle quattro zampe, mentre nel disegno di Van de Venne appare accovacciato sul petto.

Un dato sorprendente proviene dall’analisi MA-XRF (macrofluorescenza a raggi X), che ha permesso di rilevare uno schizzo preparatorio sotto la vernice del capolavoro di Rembrandt: il cane, nella versione iniziale, era ancora più simile al modello di Van de Venne, con il petto vicino al suolo e una zampa piegata.

Rembrandt e la collezione di disegni

Il maestro che si nutriva di immagini altrui

Che Rembrandt fosse un collezionista appassionato di stampe e disegni è fatto noto: il pittore utilizzava questo patrimonio visivo come serbatoio di idee. Non abbiamo prove documentarie che Van de Venne fosse nella sua raccolta, ma i legami tematici lo suggeriscono.

Un esempio eloquente è il dipinto “Giuseppe accusato dalla moglie di Putifarre” (1655), dove Rembrandt riprende non solo il soggetto, ma anche la postura ascetica di Giuseppe, identica a quella presente nel frontespizio illustrato da Van de Venne. La fedeltà al modello non è mai passiva: Rembrandt reinventa, amplifica, dà spessore drammatico.

La nuova vita della Ronda di Notte

Un restauro che racconta storie nascoste

La scoperta del cane è solo uno dei tasselli di un’operazione monumentale: la “Operazione Ronda di Notte”, che unisce scienza, restauro e ricerca storica per restituire luce al capolavoro del 1642. Il Rijksmuseum ha deciso di condividere i risultati con il pubblico attraverso una serie di sei video-documentari, pubblicati sul proprio canale YouTube.

Il primo episodio, già online, è dedicato proprio al mistero del cane, quell’animale silenzioso che per secoli ha accompagnato i capitani e i moschettieri dipinti da Rembrandt, senza che nessuno ne conoscesse l’origine. Ora, finalmente, quel cane ha un padre riconosciuto e un significato che affonda le radici nella cultura morale e religiosa del suo tempo.