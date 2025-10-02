I cannoni da arrembaggio e i segreti della nave ammiraglia del Quattrocento che racconta l’alba dell’artiglieria navale. Il nuovo studio

Un relitto danese del XV secolo illumina i primi passi delle navi da guerra moderne

La scoperta della nave ammiraglia reale danese Gribshunden ha aperto un varco temporale nel cuore dell’Europa del tardo Quattrocento, rivelando non solo un’epopea di potere regale ma anche i primi esperimenti di artiglieria navale destinati a cambiare la storia militare e delle esplorazioni.

«Ci troviamo davanti a un “castello galleggiante” – spiega Nicolò Dell’Unto, docente all’Università di Lund e coordinatore dello studio – progettato non soltanto per dominare il mare, ma per fungere da strumento mobile del potere del re Hans di Danimarca e Norvegia. Era la sintesi perfetta tra architettura navale e armamento».

Regina dei mari affondata dall’ignoto

Varata nel 1485, la Gribshunden rappresentava una delle prime navi europee costruite per trasportare artiglieria pesante. Pesantemente armata, ma al contempo dotata di spazi di rappresentanza e funzionalità governative, incarnava il simbolo del potere reale in movimento.

Nel 1495, mentre era ancorata al largo della costa di Ronneby, in Svezia meridionale, la nave esplose improvvisamente. Il re e il suo seguito erano già sbarcati, diretti a Kalmar, dove Hans mirava a ottenere la corona svedese. Le indagini archeologiche moderne non hanno trovato prove di incendio sul legno o sul carico; l’esplosione sembra essersi verificata sotto la linea di galleggiamento, provocando un rapido affondamento.

Il relitto, custodito dal Baltico

Scoperta dai subacquei nel 1971 e identificata nel 2002, la Gribshunden è la nave meglio conservata dell’era delle scoperte. Le fredde acque del Baltico, prive di teredini, hanno preservato struttura e armamenti per secoli. I cannoni, insieme ai loro alloggiamenti in quercia, sono stati recuperati e digitalmente ricostruiti: «Abbiamo creato modelli 3D di 11 cannoni – racconta Dell’Unto – permettendo di comprenderne il funzionamento e la distribuzione a bordo».

L’arte della guerra e la tecnica della scoperta

La Gribshunden trasportava oltre 50 cannoni di piccolo calibro, destinati a colpire l’equipaggio nemico a distanza ravvicinata. La tattica era chiara: aprire il fuoco per indebolire la resistenza e procedere poi con l’assalto per catturare la nave avversaria.

«Queste navi non erano solo strumenti di battaglia», continua Dell’Unto, «ma prototipi di ciò che, pochi anni dopo, avrebbe permesso agli esploratori spagnoli e portoghesi di navigare verso le Americhe e l’Oceano Indiano». In questo senso, la Gribshunden non è un mero reperto militare, ma una finestra sulla genesi della marineria moderna e dell’espansione europea nel mondo.

Caravella armata, tra storia e archeo

Il relitto è oggi considerato l’esempio più completo di nave da guerra costruita su un modello di caravella tardo medievale. I cannoni, sparando proiettili di piombo con nucleo di ferro, raccontano la strategia e la logistica delle prime marine europee: ogni colpo preparava l’assalto, ogni assalto era parte di un disegno politico e militare più ampio.

L’Università di Lund, guidata da Dell’Unto, ha condotto questo studio pionieristico sulle armi della Gribshunden, ricostruendo digitalmente la disposizione dei cannoni e fornendo una chiave nuova per comprendere l’evoluzione dell’artiglieria navale nel XV secolo.

Fonte: Università di Lund, Gribshunden: A Royal Danish Warship of the Late Fifteenth Century, PDF allegato.

📄 [Allegato PDF: Studio completo Gribshunden]