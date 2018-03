I disegni di John Lennon: sesso, alcol e poesia della natura

Ci basterà liquidare con poche righe enciclopediche, il ricordo del transito glorioso di John Winston Ono Lennon, nato John Winston Lennon (Liverpool, 9 ottobre 1940 – New York, 8 dicembre 1980), cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista e attore cinematografico britannico. Dal 1962 al 1970, come ben sappiamo, è stato compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, ha composto anche la maggior parte delle canzoni. La creatività di John si tradusse anche nel disegno e nelle incisioni, intensificandosi, dopo la nascita dello stretto rapporto affettivo con Yoko Ono. Quelle grafiche sono opere semplice, probabilmente legata a momenti di introspezione e non tanto alla produzione di immagine artistiche, anche se il tratto eè buono e alterna una pulizia assoluta, di tipo Matissiano, al groviglio del movimento.

Nei suoi disegni sparsi, che riemergono con passaggi all’asta, appare il suo mondo. L’eros, la natura, l’amore e la giovinezza che distruggono le vecchie categorie polverose, in direzione di una nuova Era. Nel 1970 produsse anche una cartella di grafica, Bag one, New York Lennon, in folio (762 x 584 mm). Dodici sono le litografie firmate (su 15), di cui una duplice copia, stampato in nero e in color seppia (per i 7 disegni erotici,uno dei quali è all’inizio di questa pagina) su carta BFK Rives, non rilegata.

