I fiori nell’arte contemporanea: 43 artisti, da Isgrò a Mimmo Paladino. Scarica da qui, gratis, il catalogo

In copertina: l’opera di Emilio Isgrò. Tutte le altre opere sono in catalogo, che puoi scaricare gratuitamente, poco più sotto

I fiori sono proibiti nell’arte contemporanea? Attorno al fiore del Bene – che si contrappone ai fiori corruschi del mondo baudelairiano – si sviluppa un confronto serrato tra 43 importanti artisti per simboleggiare l’esistenza delicata e fragile delle persone con disabilità. Fondazione Sacra Famiglia ha coinvolto artisti, designer e stilisti internazionali invitandoli a creare opere d’arte che rappresentassero fiori: saranno in mostra dal 21 al 31 ottobre 2021 nell’Atrio dei Gesuiti presso la Pinacoteca di Brera di Milano. (Ingresso gratuito. Orari; 8.30-19.15, giovedì 8.30-22.00

Mostra a cura di Alessandra Zucchi e Alessandro Guerriero). Tra gli artisti che hanno aderito al progetto “Siamo Fiori” ci sono Emilio Isgrò, Antonio Marras, Fabio Novembre, Franko, Jacopo Etro, Kola Hamit, Marc Sadler, Michele De Lucchi, Mimmo Paladino, Rashid Karim, Stefano Boeri e molti altri, come potremo vedere nel bel catalogo

GUARDA O SCARICA IL CATALOGO DELLA MOSTRA CLICCANDO QUI ACCANTO SU CATALOGO-SIAMOFIORI

I 43 fiori d’artista diventeranno i premi di una lotteria organizzata da Fondazione Sacra Famiglia con l’obiettivo di raccogliere fondi a supporto di percorsi educativi per bambini e adulti, che fanno leva sull’arte e il design. I biglietti della lotteria possono essere acquistati contattando Fondazione Sacra Famiglia al numero 339.2877481 oppure visitando il sito www.sacrafamiglia.org/siamofiori. Grazie a Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani, le donazioni raccolte, fino a 20mila euro, saranno raddoppiate. L’estrazione dei biglietti vincenti si terrà il 3 novembre presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone

