I frutti sorprendenti di Giuseppe Carta fioriscono a Iseo. Installazioni e mostra sul Sebino

Un “inno alla natura e alla vita” che rappresenta la rinascita dopo un periodo che ha segnato l’umanità intera. A dare questo intenso messaggio è l’artista Giuseppe Carta, con la sua “Germinazione”: un corpus di oltre 70 sculture e quasi 30 dipinti realizzate dal maestro di fama internazionale, che oggi si rinnova di significato anche grazie al contesto in cui verrà esposta a Iseo, in Lombardia. Dal 26 giugno al 5 settembre le colorate e vibranti opere di Carta saranno esposte nelle più suggestive vie e piazze del comune di Iseo e nella sede dell’ente espositivo l’Arsenale. Si tratterà di un percorso emozionale tra melagrane, peperoncini, limoni, fragole, pomodori, olive e grappoli d’uva in bronzo policromo: sculture e nature morte su tela, che hanno consacrato Carta lungo i sentieri dell’arte iperrealista. “Sono certo di essere approdato in un luogo magico tanta è la bellezza e il fascino del suo territorio e del lago; sono lusingato nel poter esporre le mie Germinazioni ad Iseo -commenta Giuseppe Carta- ringrazio dell’invito l’Amministrazione Comunale. Le mie opere, che sono forgiate con l’amore per la Terra e la Speranza, contaminano e condividono spazi comuni e sociali della città dove la poetica dell’incontro e della riflessione sono della città medesima elementi identitari. Brulicano di colore e germinano di vita le mie sculture, così come i miei dipinti, seguendo una linea ideale che lega e insegue il mito della realtà, non il mito della perfezione ma della conoscenza e della bellezza”. “L’arte è coscienza di sé, rappresenta la libertà e l’espressione del proprio essere in tutte le sue più alte sfumature – commenta Marco Ghitti sindaco di Iseo – con le opere di Giuseppe Carta, abbiamo voluto regalare a Iseo, ai suoi abitanti e a tutti i turisti un momento di riflessione sulla rinascita dalle nostre radici più profonde. La terra con i suoi frutti ogni volta si rinnova anche dopo le avversità, portando tutto il nutrimento alla vita stessa. Sono certo che questa mostra itinerante tra i luoghi più belli di Iseo darà un valore aggiunto al nostro paese. Ringrazio questo straordinario artista per averci scelto e incantato con le proprie sculture e con i propri dipinti”. Infine. “Tanti anni fa vidi per la prima volta le opere di Giuseppe Carta e ne rimasi subito meravigliata – commenta Cristina De Llera consigliere con delega alla Cultura del comune di Iseo -. Iniziò a maturare in me il sogno di vedere le sue sculture nel mio paese: Iseo. Nel 2019 sono diventata consigliere comunale con delega alla cultura e iniziai a vedere quello che mi sembrava un miraggio un sogno che si sarebbe potuto realizzare. Sono sicura che Iseo sarà travolta dalla bellezza, dalla magia e dal messaggio di speranza che le opere trasmettono.

“Germinazioni della Terra” è il titolo indicato per questa esposizione ed è per tanto un forte richiamo alla terra che dà vita e nutrimento materiale e spirituale per i suoi abitanti; vuole inoltre essere una sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia del pianeta.

Ringrazio il Maestro Giuseppe Carta per aver accettato l’invito e la Fondazione l’Arsenale per la collaborazione”.

Giuseppe Carta. Germinazioni della Terra

Centro storico, lungolago di Iseo e Fondazione l’Arsenale di Iseo

Periodo

Da sabato 26 giugno a domenica 5 settembre 2021

Evento promosso ed organizzato dal Comune di Iseo

con il Patrocinio di Regione Lombardia

e in collaborazione con la Fondazione l’Arsenale

Opere in mostra

Opere afferenti ai seguenti cicli:

Orti della Germinazione;

Natura dipinta

Presso la Fondazione l’Arsenale la mostra è visitabile il giovedì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

L’ingresso alla mostra sarà gratuito.

Per ulteriori informazioni i nostri contatti sono:

030/981011 – 393/8628467

[email protected] e www.fondazionearsenale.it.