I geni della socialità: scoperto un ponte genetico tra api e esseri umani. Tra alveari e città. E tu sei “comunitario” o “solitario”?

Un filo invisibile sembra unire le intricate società delle api mellifere a quelle degli esseri umani. Lo suggerisce uno studio coordinato da Ian Traniello, dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, svolto insieme a colleghi statunitensi e britannici, e pubblicto in queste ore sulla rivista scientifica PLOS Biology. I ricercatori hanno identificato varianti genetiche nelle api che rispecchiano geni precedentemente collegati al comportamento sociale umano, aprendo nuove prospettive sul mistero della socialità e sulle sue origini profonde.

Una scoperta che unisce specie distanti

Il comportamento sociale come eredità evolutiva condivisa

La socialità non è uniforme: nelle colonie di api e nelle comunità umane alcuni individui sono naturalmente più socievoli e cooperativi, mentre altri prediligono l’isolamento. Come spiegano gli autori, questa variazione individuale è influenzata da molteplici fattori, tra cui umore, status sociale, esperienze pregresse… e genetica.

“È una caratteristica centrale di tutte le società che i membri del gruppo interagiscano spesso tra loro, ma la loro tendenza a farlo varia”, osservano gli autori. “Combinando il monitoraggio automatizzato delle interazioni sociali, il sequenziamento del DNA e la trascrittomica cerebrale nelle colonie di api mellifere, abbiamo identificato radici molecolari della socialità evolutivamente conservate, condivise tra specie filogeneticamente distinte, compresi gli esseri umani.”

Metodi innovativi per osservare la socialità delle api

Dal codice a barre alle mappe cerebrali: una tecnologia all’avanguardia

Per svelare questi meccanismi, i ricercatori hanno adottato un approccio multidisciplinare: hanno raccolto api adulte da tre colonie, applicato minuscoli codici a barre ai loro corpi e monitorato automaticamente i loro comportamenti sociali all’interno di arnie con pareti di vetro.

Attraverso il sequenziamento dell’intero genoma di 357 api, sono state identificate 18 varianti genetiche correlate alla “trofallassi”, ovvero la condivisione di liquidi nutritivi tra compagne di nido, un comportamento sociale fondamentale. Molte di queste varianti erano localizzate nei geni neuroligina-2 e nmdar2, che presentano sequenze simili a geni umani associati all’autismo.

Il sequenziamento del trascrittoma cerebrale ha poi rivelato oltre 900 geni la cui espressione cresceva proporzionalmente alla frequenza di interazioni sociali di ciascuna ape, fornendo una mappa dettagliata dei circuiti molecolari alla base della socievolezza.

Radici antiche della socialità

Oltre 600 milioni di anni di storia evolutiva

La sorpresa più grande è stata constatare che queste analogie genetiche risalgono a un lontano antenato comune, vissuto più di 600 milioni di anni fa. Nonostante la vita sociale delle api e quella degli esseri umani si sia sviluppata in maniera indipendente, alcuni elementi molecolari fondamentali sono rimasti sorprendentemente conservati.

“Gli insetti sociali sono ideali per il monitoraggio comportamentale dell’intera colonia, e la tecnologia ci permette di osservare ogni ape per gran parte della sua vita”, spiega Ian Traniello. “In questo studio, abbiamo combinato dati sulle interazioni sociali, movimenti, localizzazione nel nido, struttura genomica ed espressione genica cerebrale. Ci siamo chiesti: ‘Come possiamo mettere insieme queste tecnologie per capire le basi molecolari dell’organizzazione sociale e testare se alcune caratteristiche siano conservate tra specie?’ Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.”

Implicazioni e orizzonti futuri

Dalla bioingegneria alle neuroscienze sociali

Questi risultati gettano luce su come i geni possano plasmare la socialità, aprendo potenzialmente nuovi scenari di ricerca nell’autismo e nei disturbi del comportamento sociale umano. La combinazione di genetica, osservazione comportamentale e analisi cerebrale rappresenta una metodologia innovativa, capace di rivelare legami inattesi tra specie apparentemente distanti.

“Il nostro lavoro suggerisce che la socievolezza è più che un comportamento contingente: è il frutto di meccanismi genetici antichi, profondamente radicati nella storia evolutiva”, aggiungono gli autori. “Comprendere questi meccanismi ci aiuta a capire non solo le api, ma anche noi stessi, come esseri sociali.”

