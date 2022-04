I maschi nella letteratura? Sono rappresentati 4 volte di più delle femmine. Lo rivela studio con intelligenza artificiale

Lo studio delinea diversi metodi per definire la prevalenza femminile in letteratura. Gli studiosi hanno utilizzato Named Entity Recognition (NER), un importante metodo NLP impiegato per estrarre caratteri specifici del genere. “Uno dei modi in cui lo definiamo è osservare quanti pronomi femminili ci sono in un libro rispetto ai pronomi maschili”, ha detto Kejriwal. L’altra tecnica consiste nel quantificare quanti personaggi femminili sono i personaggi principali in esso.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis