I mondi impossibili di Escher. Più di 200 opere in una ciclopica mostra a Genova

Palazzo Ducale di Genova accoglie, dal 9 settembre 2021 al 20 febbraio 2022, la più grande e completa mostra antologica dedicata al grande genio olandese Maurits Cornelis Escher, oggi uno degli artisti più amati a livello globale e i cui mondi impossibili sono entrati nell’immaginario collettivo rendendolo una vera icona del mondo dell’arte moderna.

Con oltre 200 opere e i suoi lavori più rappresentativi come Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi Il (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata la mostra presenta in 8 sezioni un excursus della sua intera e ampia produzione artistica.

Per la prima volta, a Genova il pubblico potrà esplorare l’immaginifico universo escheriano tramite inedite sale immersive e strutture impossibili che saranno messe a confronto con opere di grandi artisti visionari come Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778) e di Victor Vasarely (1906 – 1997). Tra arte, matematica, scienza, fisica, natura e design, la mostra Escher è un evento per conoscere più da vicino un artista inquieto, riservato ma indubbiamente geniale e per misurarsi attivamente con i tantissimi paradossi prospettici, geometrici e compositivi che stanno alla base delle sue opere e che ancora oggi continuano a ispirare generazioni di nuovi artisti in ogni campo.

Promossa e organizzata dal Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Arthemisia ,in collaborazione con M. C.Escher Foundation, la mostra è curata da Mark Veldhuysen – CEO della M.C. Escher Company – e Federico Giudiceandrea – uno dei più importanti esperti di Escher al mondo.

PER L’ACQUISTO ON LINE DEL BIGLIETTO DELLA MOSTRA: https://www.ticket.it/eschergenova

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

Informazioni e prenotazioni

T + 39 01O 986391

Orari

“Lunedì dalle 14.00 alle 19.00 Martedì,mercoledì, giovedì,sabato e”

domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Venerdì dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00)

“Biglietti Intero € 14,00”

“Ridotto € 12,00”

“Ridotto Gruppi € 12,00”

(prenotazione fortemente consigliata)