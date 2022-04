I musulmani attaccarono i crociati con “bombe a mano”. Trovato materiale infiammabile nei vasi a pigna

Una nuova analisi sui residui all’interno di antichi vasi di ceramica della Gerusalemme dell’XI – XII secolo ha messo in evidenza che questi oggetti erano potenzialmente usati come bombe a mano.

Precedenti ricerche sui diversi contenitori sferoconici, che si trovano all’interno dei musei di tutto il mondo, avevano stabilito che erano usati per una varietà di scopi, come contenitori per birra, per mercurio, per olio e per medicinali.

Quest’ultima, recente ricerca, guidata da Matheson, Professore Associato della Griffith University Carney Matheson, ha confermato che alcuni vasi contenevano effettivamente oli, medicinali e oli profumati, coerentemente con altre recenti ricerche sull’uso di questi oggetti di terracotta. Tuttavia, le sue scoperte hanno anche rivelato che alcune delle terrecotte contenevano un materiale infiammabile e probabilmente esplosivo che indica che potevano essere state usate come antiche bombe a mano. Si tratta del cosiddetto “fuoco greco”, bitume che era conosciuto fin dall’antichità e che veniva utilizzato, anche nel passato remoto, durante azioni di guerra? Le ricerche proseguono.

Il professore associato Matheson, dell’Australian Research Center for Human Evolution di Griffith , ha affermato che il materiale che ha analizzato l’interno dei vasi suggerisce che essi potessero contenere un antico esplosivo sviluppato localmente.

“La ricerca che abbiamo condotto ha mostrato l’uso diversificato di questi vasi di ceramica unici che includono antichi ordigni esplosivi”, ha affermato.

Le bombe – per certi aspetti simili alle molotov? – venivano lanciate contro le roccaforti dei crociati e producevano forti rumori e lampi di luce. “Alcuni ricercatori avevano avanzato l’ipotesi che i contenitori ceramici fossero usati come granate e che contenessero polvere nera, un esplosivo inventato nell’antica Cina e noto per essere stato introdotto in Medio Oriente e in Europa nel XIII secolo. È stato detto che la polvere nera possa essere stata introdotta in Medio Oriente prima, già in questi vasi, dal IX all’XI secolo.

“Tuttavia, questa ricerca ha dimostrato che non si tratta di polvere nera ma, probabilmente, un materiale esplosivo inventato localmente”. Il professor Matheson ha anche rivelato che alcuni di questi vasi erano stati sigillati con resina. “Maggiori ricerche su queste ceramiche e sul loro contenuto esplosivo ci consentiranno di comprendere l’antica tecnologia del periodo medievale, relativamente agli esplosivi, e la storia dei vasi esplosivi nel Mediterraneo orientale”, ha affermato.

I risultati dello studio intitolato “Composizione di residui di tracce dal contenuto di vasi sferoconici dell’XI-XII secolo provenienti da Gerusalemme ” sono stati pubblicati su PLOS ONE .