I rebus enigmistici di Leonardo Da Vinci. Riuscite a risolverli?

Sono 171 i rebus che Leonardo da Vinci stilò, a livello di appunto e di ideazione, da destra a sinistra, com’era suo uso nella scrittura. Le immagini e il testo analitico, nel pdf.

Clicca sul link per aprire il PDF:



