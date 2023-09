I Romani conquistarono i Galli francesi anche sulle tavole. Lo scavo archeologico conferma: portarono uva e una miriade di frutti diversi. Ecco quali



I romani, portando con sé alberi tanti da frutto e la vite, mutarono anche il paesaggio botanico della Francia e la dieta dei Galli che vivevano in Francia. Ciò viene ribadito dallo studio compiuto dall’archeobotanica Manon Cabanis, che studia i materiali botanici trovati negli scavi francesi. L’Istituto nazionale francese per le ricerche archeologiche preventive ha dedicato un’intervista alla studiosa.

Qual è il tuo lavoro all’Inrap?

Sono un’archeobotanica. Vale a dire che studio resti vegetali provenienti da contesti archeologici. Pratico principalmente due discipline: la carpologia, che riguarda lo studio dei semi e dei frutti, e l’antracologia, che riguarda lo studio del carbone.

Come si interviene sul campo?

La squadra di scavo preleva campioni dal campo, una trentina di campioni da 10 litri per sito rurale medio. Questi campioni devono essere prelevati in una varietà di contesti – o unità stratigrafiche – a seconda dei problemi dell’archeologo e del sito. Una volta prelevati i campioni, i secchi da 10 litri vengono inviati al centro. Se i resti vegetali vengono preservati mediante carbonizzazione, la squadra di scavo li setaccia mediante flottazione: i sedimenti vengono mescolati manualmente, la pianta rimane galleggiando in superficie. Per altri tipi di conservazione, come la mineralizzazione o l’imbibizione di acqua, effettuiamo una semplice setacciatura a spruzzo. Una volta setacciati, i macroresti vegetali arrivano davanti alla mia lente d’ingrandimento binoculare o davanti al mio microscopio se si tratta di carbone.

Hai studiato diversi siti antichi a Clermont-Ferrand. Quali conclusioni archeobotaniche sei riuscita a trarre?

Con la mia collega carpologa Charlotte Hallavant (Hadès), abbiamo scritto un articolo per l’atlante di Augustonemetum, l’antica città di Clermont-Ferrand, un progetto guidato da Hélène Dartevelle del Servizio Regionale di Archeologia (DRAC d’Auvergne). Augustonemetum rientra nello schema generale dell’arrivo dei romani, nel nord della Gallia, in Inghilterra e in tutto l’Impero. Operando su più siti e su una rete molto fitta sul territorio, otteniamo uno schema generale del cibo abbastanza preciso. Abbiamo effettuato una sintesi dei resti carpologici rinvenuti in nove siti nel centro cittadino o nella vicina periferia di Clermont-Ferrand di epoca romana. Questi siti risalgono principalmente all’Alto Impero (I-II secolo d.C.). Nella maggioranza dei casi si tratta di occupazioni e strutture urbane domestiche o artigianali che meglio si prestano al recupero dei carpori: pochi livelli bruciati ma soprattutto pozzi, alcuni dei quali trasformati in discariche, latrine, fosse-discarica, grondaie. , tubi, fogne o altri tipi di contenitori d’acqua: fossati, trincee, ecc. consentire l’evacuazione dei rifiuti o raccoglierli secondo le varie attività. In questo caso si tratta soprattutto di resti vegetali conservati dall’acqua: noccioli e semi di frutti.

Che specie hai trovato?

I Romani portarono la viticoltura nel bacino di Clermont-Ferrand e quindi l’uva è frequente. Molto comuni sono anche le prugne, le pesche, le ciliegie e la frutta secca come noci e nocciole. Fatta eccezione per la nocciola, la maggior parte di questi frutti furono portati dall’Italia dai romani che ne mangiavano moltissimi. In termini di acculturazione, le élite romane portarono non solo i loro edifici, ma anche il loro cibo. È romanizzazione dei frutti. Tutto si svolge nel I-II secolo d.C. J.-C., proprio come oggi siamo passati dal cassoulet all’hamburger.

Erano queste specie coltivate ad Augustonementum?

Quando troviamo resti vegetali ci poniamo sempre la domanda: è coltivata localmente o importata? La frequenza delle attestazioni di un frutto, il numero dei siti in cui si trova, permettono di dire se si tratta o meno di una coltura locale. Se ce ne sono pochi, è piuttosto un’importazione. Pertanto, alcuni hanno un numero molto limitato di occorrenze e sono molto probabilmente importati dall’area mediterranea, come l’anguria, il melone-cetriolo, la zucca e il fico. Con un carro, ci vogliono uno o due giorni, da Nîmes o Montpellier a Clermont-Ferrand. Abbiamo trovato melone-cetriolo sotto il centro commerciale di Place de Jaude, la piazza principale della città di Clermont. Il dattero potrebbe invece provenire dall’Africa.

