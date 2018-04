I segnali stradali nell’arte – Le opere di Francesco Garbelli reinventano le icone delle vie e le auto

MILANO – GILDA CONTEMPORARY ART (via san Maurilio 14)

DAL 6 AL 30 APRILE 2018

LA PERSONALE DI FRANCESCO GARBELLI

URBAN ATTITUDE

A cura di Cristina Gilda Artese e Alessandro Trabucco

Inaugurazione: giovedì 5 aprile 2018, ore 18.00

Dal 6 al 30 aprile 2018, Gilda Contemporary Art di Milano (via San Maurilio 14) ospita la personale di Francesco Garbelli, dal titolo Urban Attitude. L’esposizione, curata da Cristina Gilda Artese e Alessandro Trabucco, alla quale si sono affiancati una serie di interventi urbani nel contesto delle Cinque Vie e che ha visto il coinvolgimento di importanti realtà del design come l’atelier BigApple in Piazza Mentana, ha inteso evidenziare la pluridecennale attitudine urbana di Francesco Garbelli sviluppata dall’artista direttamente sul campo, mantenendo sempre vitale il proprio interesse verso importanti tematiche come la storia, la società, l’ecologia e l’attualità.

Il pubblico è stato chiamato a partecipare attivamente con la richiesta di realizzare un’immagine fotografica della piazza, interpretando personalmente le problematiche di un utilizzo penalizzante degli spazi urbani a scapito della collettività, considerando anche il fatto che in zona vi sono ben cinque istituti scolastici.

Nel suo caratteristico stile comunicativo l’artista ha compiuto quindi degli interventi installativi in galleria e nelle vie adiacenti che hanno stimolato interrogativi e riflessioni circa alcune delle più urgenti problematiche contemporanee a lui tanto care, come il precario equilibrio di convivenza tra l’essere umano e l’automobile, tra natura e tecnologia, con uno sguardo al passato, al presente e al futuro, tutti argomenti già ampiamente affrontati dall’artista attraverso installazioni urbane, immagini fotografiche e anche un video.

L’attitudine urbana di Francesco Garbelli ha inizio intorno alla metà degli anni ’80 del secolo scorso. È importante sottolinearlo, in quanto il suo esordio artistico avviene in controtendenza rispetto al grande ritorno in Europa della pittura (Neoespressionismo in Germania e Transavanguardia in Italia) e in un’epoca in cui l’approccio dell’arte contemporanea verso l’ambiente esterno, in questo specifico caso la città, è rinnovato soprattutto dal graffitismo americano (i cui esponenti più importanti sono senz’altro A-One, Ronnie Cutrone, James Brown, Kenny Sharf e Keith Haring), importato in Italia dal gallerista Salvatore Ala e dalla critica d’arte Francesca Alinovi.

Garbelli vive in diretta questa atmosfera fresca ed innovativa, sviluppando un proprio personale codice espressivo, differente dalle realizzazioni degli artisti statunitensi. Il suo interesse per il linguaggio della segnaletica stradale, composto soprattutto da immagini, pittogrammi ed indicazioni di immediata lettura, lo ha spinto a realizzare opere che installava compiendo delle vere e proprie incursioni abusive nel tessuto urbano, azioni di grande coinvolgimento intellettivo e dalla forte componente ironica, oggetti perfettamente mimetizzati con i cartelli stradali ufficiali.

Francesco Garbelli

Cenni biografici

Laureato alla Facoltà d’Architettura del Politecnico di Milano nel 1990, vive e lavora a Milano. È stato tra i promotori e protagonisti della mostra-evento degli anni ’80, a Milano, nell’ex fabbrica Brown Boveri all’epoca situata tra i quartieri Isola e Porta Nuova. In seguito – confermando la sua attenzione al contesto urbano – compie i suoi primi interventi di public art concentrando il proprio interesse sulla toponomastica e la segnaletica stradale. Tra la seconda metà degli anni ’80 e la prima metà dei ’90 realizza una serie d’interventi in varie città in Italia ed Europa – inventando nuovi cartelli con sottile ironia – grazie ai quali viene oggi considerato come un vero e proprio precursore della street e urban art.

Negli anni ’90 fa parte del gruppo “Concettualismo Ironico Italiano” con il quale partecipa a una serie di mostre in Musei e Gallerie in Italia e Germania. Alcune sue opere entrano a far parte della collezione VAF- Stiftung, oggi custodita al MART di Trento e Rovereto. Ha inoltre insegnato alla N.A.B.A., Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e attualmente collabora con L.UN.A., Libera Università delle Arti di Bologna.

Oltre alle installazioni urbane, i progetti di public art, la sua produzione ha toccato diverse tecniche – dalle sculture in resina con cui ricrea dei veri e propri “pezzi di mare” di straordinaria efficacia visiva, all’utilizzo del mezzo video e fotografico – padroneggiate sempre con grande dimestichezza ed onestà intellettuale, senza mai seguire alcun tipo di seducente forzatura modaiola, mantenendo viva e difendendo la propria autonomia.

FRANCESCO GARBELLI. Urban Attitude

Milano, Gilda Contemporary Art (via San Maurilio 14)

6 aprile – 30 aprile 2018

Orari: dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

Sabato dalle 10.30 alle 13.00 e il pomeriggio su appuntamento.

Informazioni: tel. 339.4760708, info@gilda.gallery, www.gilda.gallery.