I simboli erotici della Sacra Conversazione di Piero. In un libro l’analisi di Manescalchi e di Tofanelli

La Sacra Conversazione. Pubblichiamo un breve estratto dall'ultimo libro del nostro amico e collaboratore Roberto Manescalchi, intellettuale acuto, che tratta una nuova interpretazione del celeberrimo dipinto conservato a Brera

di Roberto Manescalchi

e di Pierpaolo Tofanelli

Introduzione al tema iconografico della “Sacra Conversazione”

Il tema iconografico, comunemente definito come “Sacra Conversazione” tratta della rappresentazione della Vergine in trono, spesso con bambino, attorniata da santi e, a volte, anche da altri personaggi, tutti inseriti in un ambiente caratterizzato da atmosfera calma e serena che sembrerebbe naturale preludio ad un colloquio che potrebbe anche essere caratterizzato solo da gesti, sguardi e allusioni. In teoria la conversazione (si presuppone, comunque, che non siano muti in conciliabolo anche se non si può del tutto escludere) dovrebbe, visto le presenze, vertere su temi dottrinali e o teologici … da qui l’attributo “Sacra”.

In realtà, fino ad oggi, a nessuno è stato concesso di conoscere l’esatto tenore di una qualsiasi delle conversazioni insite, che si presuppone siano insite, in questo tipo di opere. Ho specificato fino ad oggi perché in questo contesto forniamo un dialogo tra i personaggi della Pala di Brera di Piero della Francesca che ci pare ragionevolmente possibile. Crediamo che ci siano altissime probabilità che si tratti del preciso ed esatto dialogo, tra i personaggi, immaginato dall’autore del dipinto. Il perché della nostra convinzione è esposto nello studio che segue.

La prima tra le Sacre Conversazioni sembra che sia quella di Jan van Eyck conosciuta come “Madonna del canonico van der Paele” (1436).



Crediamo, infatti, “la Pala di Annalena” del Beato Angelico non anteriore a quella data



come alcuna parte della critica, ma commissionata dopo la defenestrazione (l’accadimento è del 1441) da Palazzo Vecchio di Baldaccio Bruni (sposo di Annalena Malatesta). Dopo la morte del marito, in ulteriori circostanze tragiche ancora storicamente non ben chiarite, Annalena perse anche il figlioletto e si risolse o fu forse costretta a prendere i voti.

Trasformò in convento la sua casa in oltrarno a Firenze e crediamo che la pala potesse essere commissionata per l’altare della erigenda chiesa annessa al pio luogo La Sacra Conversazione ( anche Pala di Brera, di San Bernardino o del Montefeltro.

La Sacra Conversazione

Penso che sia innanzitutto importante descrivere il contesto nel quale nasce quest’opera. Federico da Montefeltro, inginocchiato di fronte alla Madonna, desidera fortemente un erede dalla sposa Battista Sforza. Per l’agognato figlio maschio il Duca di Urbino ricorre a tutto: maghi, fattucchiere, cartomanti … e, non ultima, la religione.

Sappiamo che fu molto generoso con chiese e conventi, chiedendo a preti e monaci di pregare in suo favore per poter avere l’erede desiderato, e infine scrisse persino al Papa. Non doveva avere gran considerazione di se e delle proprie capacità di “cavalier d’amore”! Il cinturino con punta dorata che regge l’elsa della sua spada, rossa con il pomo d’oro ed in significante posizione, ricade moscio sul davanti, riflettendosi molle e distorto sull’elmo ciombato, una testa di ferro deformata dalla superstizione.

Piero costruisce la sua opera con un doppio gioco, tra perfezione e scherzo con una sottile abilità permessa solo al genio, al più grande del nostro Rinascimento. Perfetti sono i sei santi e i quattro angeli, dieci per l’appunto, che circondano in semicerchio la Madre con il Bambino. Tra gli angeli si possono riconoscere in perfetta sequenza il solstizio d’inverno con le ali nere, l’equinozio di primavera con le ali rosa, il solstizio d’estate con le ali bianche ed infine con le ali ancora rosa l’equinozio d’autunno. Meravigliosi i marmi dai diversi colori che costituiscono le pareti del tempio e rimandano con i dieci, angeli e santi, al salterio di David, alle dieci corde come gradi armonici di conoscenza della perfezione della natura.

Perfetta la volta, come ventre del tempo, con nove file di rose romane come i mesi di gestazione. Perfetta l’abside uterina sulla quale si pone la meravigliosa conchiglia dalla quale pende la perla della vita: l’uovo, segreto di ogni perfezione. Ed ecco che Piero arriva al gioco.

In contrapposizione con la conchiglia, ai piedi di Federico, c’è un allusivo bastone tra due guanti di ferro …

e la “Sacra conversazione” ha inizio: «che cosa bisogna fare, duca Federico, affinché l’uovo si fecondi e tu abbia un erede? Semplice: metti il bastone nella conchiglia!». San Giovanni, l’evangelista, mostrando il suo libro, un vangelo e quindi un’esortazione alla verità, dove è stampigliato un fiore dorato, par che dica: «cogli il fiore!». San Francesco con in mano la spada-croce, mentre allarga la veste per mostrare la ferita delle stigmate, sembra incoraggiarlo: «metti la “spada” nella “ferita”!». L’angelo d’autunno, lì accanto, pare sorridere nel gesto di slacciarsi la cintura. Il Battista e San Girolamo paiono rincarare la dose, tenendo in particolare posizione il sasso ovvero la coppa e il bastone: «metti il bastone nella coppa … e – in un incrociarsi a più voci – … la spada nella roccia! ». È significativo che Bernardino da Siena e Pietro da Verona se ne stiano in disparte silenti e imbarazzati: inquisitori e predicatori nulla possono dire sulla necessità del gesto, sulla verità che si trova ignuda in grembo alla Madonna e che la piccola collana di perla, d’ambra, d’oro e corallo non può nascondere. Solo a Lei è concessa una verginità speciale, sulla quale è bene non discutere. Tacere il gesto non si può per l’insistenza del questuante, alludervi in modo diverso dalla sua naturale semplicità rende la situazione ridicola verso ogni superstizione. E Piero affonda il gioco: San Giovanni Battista sembra il quattro o il sei di bastoni, San Bernardino, con il suo segno, il fante di danari, San Girolamo quello di coppe, San Francesco il sei di spade, San Pietro Martire il fante del medesimo segno, San Giovanni Evangelista il dieci di danari. Tre carte per parte: «a cosa giochiamo Federico? Ad asso pigliatutto?… No! Meglio a scopa… scopa, Federico, scopa!». Certi argomenti rovinano le perfezioni fasulle quando rifuggono dalla naturale semplicità ed allora tutto si propone al dubbio. Persino i bei marmi delle pareti sembrano il retro dei tarocchi e i bugnati con le rose paiono come il rovescio di volgari carte da gioco, sì che tutto il meraviglioso tempio diventa un fragile, fin troppo umano, castello di carte.

Dei coglioni di Federico

Per mera curiosità abbiamo tolto le mani ferrate dipinte da Piero ai lati del “membro” e, dopo aver reso omaggio a Santo Photoshop, le abbiamo riposizionate in luogo di quelle che Piero non fece al Duca. La desolante e insulsa povertà di un esile e piccolo “bastone” che ora, per terra e spoglia di qualsivoglia apparato, ci appare anche in tutta la sua fragilità ci rimanda immediatamente al dilemma: si prega Federico o si scopa? Le mani giunte o i testicoli? Fai la tua scelta!



E a voi non sembri dissacrante questa nostra interpretazione che il messaggio che Ottaviano e Piero inviano al Duca avviene in un tempo in cui la chiesa si preparava e si stava avviando a quello che qualche decennio dopo sarebbe stato il pontificato del Borgia. Non era certo la chiesa che oggi conosciamo e la chiesa che oggi intendiamo. Era in grado Piero di poter inviare a Federico II da Montefeltro un simile messaggio senza subire conseguenza alcuna? Piero arriva ad Urbino dopo essere stato a Firenze, Ferrara, Roma e Rimini. La sua fama lo precede ed è un intoccabile. Uno la cui vita è preziosa e della cui vita si dovrebbe, eventualmente, dar conto. Piero non è un miserabile che vale meno del due di picche quando briscola è cuori. Suo fratello Marco è un mercante ricco e potente e suo cugino Francesco dal Borgo (Cerea) in Vaticano conta qualcosa che è il responsabile della cassa e sovrintende alla fabbrica di San Pietro. Ma anche se Piero fosse stato un Berruguete qualsiasi l’iconografia della Pala certamente fu discussa con Ottaviano Ubaldini della Carda ed il fratello del Duca poteva mandare a dire al Duca di tutto e di più.

Non solo Ottaviano era uno dei due “torricini” di Urbino, ma sul piano culturale, sovrastava Federico in modo preponderante. Federico è fiero della sua armatura, la indossa nella nostra pala, nel successivo ritratto con il figlioletto dipinto da Berruguete e la indossa anche sul carro del suo trionfo sul retro del dittico degli Uffizi. Ma, purtroppo per lui, la storia ci insegna da sempre dell’inconciliabilità tra militare e studioso tra armi e intelletto. Appare con sempre maggior evidenza agli storici, che Ottaviano fu guida imprescindibile per Federico. Al Duca non restò quindi che chiamare Berruguete o Giusto di Gand per non restare senza coglioni (castrato) e, per salvare le apparenze, farsi fare le mani giunte che i due (Piero ed Ottaviano) avevano escluso nel modo più categorico possibile! C’è la radiografia che attesta in modo inequivocabile che Piero quelle mani le dipinse? Non scherziamo e non fateci ridere! Gli stessi che non sono in grado di stabilire se le mani visibili sono di Berruguete o di Giusto di Gand sarebbero in grado di stabilire la paternità di un lavoro di preparazione, sottostante lo strato pittorico reale, attraverso una lastra radiografica? Se fossero in grado di farlo sarebbero veramente bravi stante anche il fatto che Berruguete o Giusto di Gand intervennero, in ogni caso, solo qualche mese dopo l’operare di Piero. Comincino, intanto, di grazia e per favore, a dirci con certezza a chi dei due appartengono le mani di Federico e si premurino di non sbagliare che noi, anche se è un’altra storia, ben lo sappiamo! N.B. Se anche le mani fossero state preparate da Piero e comunque non finite, in ultimo ed infine, il gioco sarebbe stato più sottile ed il messaggio più ermetico e sofisticato (che facciamo Federico con le mani giunte? Togliamo i coglioni al bastone e le completiamo o le lasciamo abbozzate?) perfettamente in linea con il personaggio Piero e con l’eminenza grigia che reggeva le sorti di Urbino: Ottaviano Ubaldini della Carda.