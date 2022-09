I sommozzatori della gdf trovano nel mare di Ponza lastre romane con immagini della donna-fiore

I reperti mostrano a rilievo una decorazione raffigurante la cosiddetta “donna fiore”, un motivo decorativo floreale, che è stato genericamente datato tra il II e la fine del I secolo a.C. e che come sottolinea la nota, è “confrontabile peraltro con altre decorazioni simili nel Lazio, in Campania e in Etruria meridionale, ma anche in Abruzzo e nelle Marche. I reperti – proseguono -, che provengono probabilmente dall’imponente complesso architettonico che in epoca romana occupava in una splendida posizione il lungo e stretto promontorio meridionale dell’isola e denominato “punta della Madonna”. Probabilmente la donna-fiore è lo sviluppo decorativo di un motivo iconografico derivante da Flora.

